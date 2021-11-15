『理想の夫婦』ヒロミ＆松本伊代が初V DAIGO＆北川景子も初TOP3入りで躍進
2021年11月15日 10時00分 (11月15日 10時05分更新)
明治安田生命は15日、毎年恒例の『理想の有名人夫婦』ランキングを発表。1位はタレントのヒロミ（56）と松本伊代（56）が初の1位に輝いた。また、ミュージシャンのDAIGO（43）と女優・北川景子（35）夫妻が昨年のランク圏外から3位まで大きく躍進し、初のTOP3入りを果たした。
調査は20歳代から79歳までの既婚男女に各世代270人ずつ、計1620人に対しインターネット上で実施（調査機関：10月12日～15日）。昨年の同ランキングで三浦友和（69）、山口百恵さん（62）さん夫妻がV15で殿堂入りし、今年は順位にも動きが見られた。
ヒロミ・松本夫妻は、昨年までも上位の常連だった誰もが知るおしどり夫婦。「お互いを理解し本当に仲がいい」「夫が妻を大事にしている」などのコメントが多く見られ、昨年2位から順当に初1位を飾った。2位は俳優の唐沢寿明（58）と山口智子（57）夫妻で、こちらも昨年3位から1つ順位を上げた。
初の3位に入ったDAIGO・北川は昨年に第1子も誕生し、一気に支持を伸ばしている。「お互いが尊重している感じがする」「美男美女で仲が良さそう」などのコメントが寄せられた。続いて4位は昨年10位の桑田佳祐（65）・原由子（64）、5位は昨年6位の佐々木健介（55）・北斗晶（54）と、昨年5位の杉浦太陽（40）・辻希美（34）が同率でランクインしている。
続いて7位は昨年13位の山下達郎（68）・竹内まりや（66）、8位は昨年12位の西川きよし（75）・西川ヘレン（75）、9位は昨年15位の中尾明慶（33）・仲里依紗（32）、10位は昨年11位の中尾彬（79）・池波志乃（66）という結果だった。
■2021年『理想の有名人夫婦』TOP10（回答者数＋カッコ内は昨年順位）
1位 ヒロミ・松本伊代 112人（2位）
2位 唐沢寿明・山口智子 108人（3位）
3位 DAIGO・北川景子 90人（-位）
4位 桑田佳祐・原由子 54人（10位）
5位 佐々木健介・北斗晶 54人（6位）
5位 杉浦太陽・辻希美 52人（5位）
7位 山下達郎・竹内まりや 48人（13位）
8位 西川きよし・西川ヘレン 47人（12位）
9位 中尾明慶・仲里依紗 45人（15位）
10位 中尾彬・池波志乃 43人（11位）
2位 唐沢寿明・山口智子 108人（3位）
3位 DAIGO・北川景子 90人（-位）
4位 桑田佳祐・原由子 54人（10位）
5位 佐々木健介・北斗晶 54人（6位）
5位 杉浦太陽・辻希美 52人（5位）
7位 山下達郎・竹内まりや 48人（13位）
8位 西川きよし・西川ヘレン 47人（12位）
9位 中尾明慶・仲里依紗 45人（15位）
10位 中尾彬・池波志乃 43人（11位）
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