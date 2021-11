BUMP OF CHICKEN

BUMP OF CHICKENの「なないろ」が、12月22日にパッケージシングルとしてリリースされることが決定した。あわせて、来年2月に千葉・幕張メッセで有観客ライブ2days『BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe 02/10-11』を開催することも発表となった。

シングルは初回限定盤A・B、通常盤の3形態。CDには5~10月に放送されたNHK連続テレビ小説『おかえりモネ』主題歌「なないろ」、結成25周年記念日の2月11日にリリースされた「Flare」、今月1日に配信リリースした『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』主題歌「Small world」の3曲が収録される。

初回限定盤A・Bの付属BD/DVDには、きょう14日にYouTubeのBUMP OF CHICKEN公式チャンネルで配信されたスタジオライブ『BUMP OF CHICKEN Studio Live Silver Jubilee』映像をノーカットで収録。アートワークは今作もデザイナーのVERDY氏が手がけ、ブックレットの写真はカメラマンの太田好治氏が撮影した。

来年2月10・11日には、幕張メッセ2days公演が決定。BUMP OF CHICKENが有観客ライブを行うのは、2019年の『BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark』以来、2年3ヶ月ぶりとなる。チケットの最速先行抽選は、CDシングル「なないろ」予約者を対象に今月22日正午からスタートする。

さらに、新グッズ「Silver Jubilee GOODS」が17日午後8時よりBUMP OF CHICKEN OFFICIAL SHOPで販売開始。結成25周年を記念し、VANS(ヴァンズ)とのコラボレーションスニーカーが抽選販売されることも決定。メンバーが普段から履いているVANS定番のオールドスクールとスケートハイの2型を、ブラックとブルーの2カラー展開する。

