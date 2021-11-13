陽岱鋼

巨人・陽岱鋼外野手（34）が残留の方針であることが13日、分かった。

今季が5年契約の5年目だった陽は、ほどんどが2軍暮らし。8月28日に1軍に昇格するも、わずか7試合の出場で7打数1安打、打率1割4分3厘。9月12日に出場選手登録を抹消された。1軍に出場するようになったプロ2年目の2007年以降ではワーストの成績となってしまったが、再起を期して現役続行を希望した陽に対し、球団も契約更新の方針を固めた。日本ハムから巨人にFA移籍した17年以降の5年間は、ケガや不振が相次ぎ、悔しいシーズンが続いたが、来季に、復活を目指す。

また来年が40歳になる中島宏之内野手（39）も、球団は契約更新の方針となった。