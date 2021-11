Koki, (C)ORICON NewS inc.

木村拓哉と工藤静香夫妻の娘で、モデルのCocomiとKoki,姉妹が13日、それぞれのインスタグラムを更新。この日に誕生日を迎えた父・木村を祝福し、家族4人のほほえましい写真を公開した。

Cocomiは「ベストフレンドの誕生日~!HAPPY BIRTHDAY」とし、家族の思い出をたどるように計5枚の写真を掲載。「擽(くすぐ)られてるのを必死に耐えながら1人目線がズレた @koki が載せてた方のちょうど一年違いです」「テレビを観る時の私の定位置」「敗者が勝者に頬にチューという罰ゲームの記念写真」など、1枚ごとに説明も添えている。

一方のKoki,は、家族4人がそろい満面の笑みを浮かべた写真や、自身が幼少期だった頃の写真をアップ。「Happy Birthday Dad !!!!!! We love you so much 」と祝い、「お誕生日おめでとう いつもありがとう」と日々の感謝をつづった。

関連キーワード エンタメ総合