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囲碁、芝野が勝ち１勝１敗　王座戦第２局

2021年11月12日 22時51分 (11月12日 23時24分更新)
　囲碁の第６９期王座戦５番勝負の第２局は１２日、神戸市で打たれ、芝野虎丸王座（２２）が２０１手で挑戦者の井山裕太四冠（３２）に黒番中押し勝ちし、対戦成績を１勝１敗のタイとした。
　第３局は１９日に新潟県南魚沼市で行われる。

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