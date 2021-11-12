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国内感染２０１人、死亡１人　新型コロナ、重症者８７人に減少

2021年11月12日 20時14分 (11月12日 20時41分更新)
　国内で１２日、新たに２０１人の新型コロナウイルス感染者が確認された。内訳は、大阪２６人、北海道と東京でそれぞれ２２人、神奈川１９人など。死者は沖縄で１人報告された。
　厚生労働省によると、全国の重症者は前日より５人減って８７人だった。
　千葉で１人、過去の感染者の取り下げがあった。

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