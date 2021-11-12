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【グラスゴー共同】国連気候変動枠組み条約第２６回締約国会議（ＣＯＰ２６）の文書草案が１２日更新され、...
11月12日
女性への暴力なくす運動スタート 紫色に染まる「太陽の塔」
ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）や性犯罪、セクハラ、ストーカーなどの「女性に対する暴力をなくす運動...
モデルナ接種で心筋炎 男性４人死亡 うち２人は２０代 因果関係は不明と厚労省専門部会
厚生労働省は１２日に開いた副反応に関する専門部会で、米モデルナ製の新型コロナウイルスワクチンの接種後...
「砂漠の天使」九州へ旅立ち 栃木のスナネコ四姉妹の３頭
栃木県那須町の那須どうぶつ王国で昨年生まれ、愛らしい顔立ちから「砂漠の天使」と呼ばれるスナネコの四姉...
「第６波」備え医療体制３割増 政府、重症化防止に軸足
政府は１２日、新型コロナウイルス対策の全体像をまとめた。流行「第６波」に備え入院が必要な患者が今夏か...
積極勧奨の再開決定、厚労省 子宮頸がんワクチン
子宮頸がんなどの原因となるヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）の感染を防ぐワクチンについて、厚生労働省は...