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【パCSファイナル・スタメン】崖っぷちロッテが打線大幅組み替え　2番に和田康士朗を起用

2021年11月12日 17時27分

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ロッテ・井口監督

ロッテ・井口監督

◇12日　パ・リーグCSファイナルステージ第3戦　オリックス―ロッテ（京セラドーム大阪）
　スターティングメンバーが発表された。王手をかけられたロッテは打線を大幅に組み替え、今季盗塁王コンビの荻野貴司外野手（36）と和田康士朗外野手(22）が1、2番に起用された。オリックスが山崎颯一郎投手（25）でロッテは岩下大輝投手（25）。ファイナルステージは6試合制。リーグ優勝したオリックスがアドバンテージの1勝を含めて3勝0敗としており、勝つか引き分けで日本シリーズ進出が決まる。
◆スターティングメンバー
【オリックス】
1番・中・福田
2番・三・宗
3番・指・吉田正
4番・右・杉本
5番・一・T－岡田
6番・二・安達
7番・左・ラベロ
8番・遊・紅林
9番・捕・若月
先発投手・山崎颯
【ロッテ】
1番・左・荻野
2番・中・和田
3番・二・中村奨
4番・一・レアード
5番・右・角中
6番・指・マーティン
7番・遊・エチェバリア
8番・三・藤岡
9番・捕・柿沼
先発投手・岩下

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