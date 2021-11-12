【パCSファイナル・スタメン】崖っぷちロッテが打線大幅組み替え 2番に和田康士朗を起用
2021年11月12日 17時27分
◇12日 パ・リーグCSファイナルステージ第3戦 オリックス―ロッテ（京セラドーム大阪）
スターティングメンバーが発表された。王手をかけられたロッテは打線を大幅に組み替え、今季盗塁王コンビの荻野貴司外野手（36）と和田康士朗外野手(22）が1、2番に起用された。オリックスが山崎颯一郎投手（25）でロッテは岩下大輝投手（25）。ファイナルステージは6試合制。リーグ優勝したオリックスがアドバンテージの1勝を含めて3勝0敗としており、勝つか引き分けで日本シリーズ進出が決まる。
◆スターティングメンバー
【オリックス】
1番・中・福田
2番・三・宗
3番・指・吉田正
4番・右・杉本
5番・一・T－岡田
6番・二・安達
7番・左・ラベロ
8番・遊・紅林
9番・捕・若月
先発投手・山崎颯
1番・中・福田
2番・三・宗
3番・指・吉田正
4番・右・杉本
5番・一・T－岡田
6番・二・安達
7番・左・ラベロ
8番・遊・紅林
9番・捕・若月
先発投手・山崎颯
【ロッテ】
1番・左・荻野
2番・中・和田
3番・二・中村奨
4番・一・レアード
5番・右・角中
6番・指・マーティン
7番・遊・エチェバリア
8番・三・藤岡
9番・捕・柿沼
先発投手・岩下
1番・左・荻野
2番・中・和田
3番・二・中村奨
4番・一・レアード
5番・右・角中
6番・指・マーティン
7番・遊・エチェバリア
8番・三・藤岡
9番・捕・柿沼
先発投手・岩下
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