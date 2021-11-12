◇12日 パ・リーグCSファイナルステージ第3戦 オリックス―ロッテ（京セラドーム大阪）

スターティングメンバーが発表された。王手をかけられたロッテは打線を大幅に組み替え、今季盗塁王コンビの荻野貴司外野手（36）と和田康士朗外野手(22）が1、2番に起用された。オリックスが山崎颯一郎投手（25）でロッテは岩下大輝投手（25）。ファイナルステージは6試合制。リーグ優勝したオリックスがアドバンテージの1勝を含めて3勝0敗としており、勝つか引き分けで日本シリーズ進出が決まる。

◆スターティングメンバー

【オリックス】

1番・中・福田

2番・三・宗

3番・指・吉田正

4番・右・杉本

5番・一・T－岡田

6番・二・安達

7番・左・ラベロ

8番・遊・紅林

9番・捕・若月

先発投手・山崎颯

【ロッテ】

1番・左・荻野

2番・中・和田

3番・二・中村奨

4番・一・レアード

5番・右・角中

6番・指・マーティン

7番・遊・エチェバリア

8番・三・藤岡

9番・捕・柿沼

先発投手・岩下