11/15付週間アルバムランキング1位はSEVENTEENの『Attacca』
2021年11月12日 17時00分 (11月12日 17時05分更新)
13人組ボーイズグループ・SEVENTEENの最新アルバム『Attacca』(アタッカ)が、週間9.7万枚を売り上げ、11月9日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で11/1付以来2週ぶりの1位返り咲き。これで累積売上枚数は30.6万枚となった。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： Attacca ／ SEVENTEEN
2位： Very6 BEST ／ V6
3位： Sticker:NCT 127 Vol.3 ／ NCT 127
4位： ヴォヤージ ／ アバ
5位： DIMENSION:DILEMMA ／ ENHYPEN
6位： VARIETY(2021 Vinyl Edition) ／ 竹内まりや
7位： キッド・A・ムニージア ／ レディオヘッド
8位： ZERO ／ ZIPANG OPERA
9位： REQUEST(2021 Vinyl Edition) ／ 竹内まりや
10位： Snow Mania S1 ／ Snow Man
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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