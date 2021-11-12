SEVENTEEN『Attacca』(PLEDIS ENTERTAINMENT／10月23日、11月5日発売) (C)PLEDIS ENTERTAINMENT

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENの最新アルバム『Attacca』(アタッカ)が、週間9.7万枚を売り上げ、11月9日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で11/1付以来2週ぶりの1位返り咲き。これで累積売上枚数は30.6万枚となった。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： Attacca ／ SEVENTEEN

2位： Very6 BEST ／ V6

3位： Sticker:NCT 127 Vol.3 ／ NCT 127

4位： ヴォヤージ ／ アバ

5位： DIMENSION:DILEMMA ／ ENHYPEN

6位： VARIETY(2021 Vinyl Edition) ／ 竹内まりや

7位： キッド・A・ムニージア ／ レディオヘッド

8位： ZERO ／ ZIPANG OPERA

9位： REQUEST(2021 Vinyl Edition) ／ 竹内まりや

10位： Snow Mania S1 ／ Snow Man

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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