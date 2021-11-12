2021年度「新藤兼人賞」最終選考の8監督・9作品発表
2021年11月12日 12時00分 (11月12日 12時07分更新)
日本映画製作者協会が、独立プロの先駆者である故新藤兼人監督の名を冠し、毎年将来性のある新人監督を選出して顕彰する『新藤兼人賞』。26回目を迎える2021年度は、160作品が選考対象となり、最終選考に進んだ監督8人・9作品が発表された。金賞および銀賞の受賞者は11月22日に発表、12月3日に授賞式が行われる。
同賞は、歴代受賞者のその後の活躍から「現役プロデューサーによる新人発掘の目は間違いない」と新人監督の登竜門として注目される。受賞者には、正賞として故・新藤兼人監督デザインのオリジナルトロフィー、副賞として金賞には賞金50万円ならびにUDCast賞、銀賞には賞金25万円が贈られる。
■最終選考の監督と作品 ※劇場公開順
渡部亮平 『哀愁しんでれら』
竹林 亮 『14歳の栞』
藤元明緒 『海辺の彼女たち』
児山隆 『猿楽町で会いましょう』
松本壮史 『青葉家のテーブル』
松本壮史 『サマーフィルムにのって』
石川梵 『くじらびと』
春本雄二郎 『由宇子の天秤』
小島央大 『JOINT』
渡部亮平 『哀愁しんでれら』
竹林 亮 『14歳の栞』
藤元明緒 『海辺の彼女たち』
児山隆 『猿楽町で会いましょう』
松本壮史 『青葉家のテーブル』
松本壮史 『サマーフィルムにのって』
石川梵 『くじらびと』
春本雄二郎 『由宇子の天秤』
小島央大 『JOINT』
■2021年度審査委員会
審査委員長：古賀俊輔（株式会社ザフール）
審査委員：荒木美也子（アスミック・エース株式会社）、宇田川 寧（株式会社ダブ）、永井拓郎（株式会社RIKIプロジェクト）、山本章（株式会社ジャンゴフィルム）
審査委員長：古賀俊輔（株式会社ザフール）
審査委員：荒木美也子（アスミック・エース株式会社）、宇田川 寧（株式会社ダブ）、永井拓郎（株式会社RIKIプロジェクト）、山本章（株式会社ジャンゴフィルム）
新人映画監督に贈られる『新藤兼人賞』 金賞・村上浩康監督「100歳でもドキュメンタリーを撮りたい」
『湯を沸かすほどの熱い愛』中野量太監督、『新藤兼人賞』に大号泣＆異例の着席スピーチ
『トイレのピエタ』松永大司監督、『新藤兼人賞』受賞に男泣き
日本最高齢の映画監督・新藤兼人さんが老衰で死去 100歳
瀧内公美主演、春本雄二郎監督『由宇子の天秤』アテネ国際映画祭で脚本賞
『湯を沸かすほどの熱い愛』中野量太監督、『新藤兼人賞』に大号泣＆異例の着席スピーチ
『トイレのピエタ』松永大司監督、『新藤兼人賞』受賞に男泣き
日本最高齢の映画監督・新藤兼人さんが老衰で死去 100歳
瀧内公美主演、春本雄二郎監督『由宇子の天秤』アテネ国際映画祭で脚本賞
おすすめ情報