日本映画製作者協会が、独立プロの先駆者である故新藤兼人監督の名を冠し、毎年将来性のある新人監督を選出して顕彰する『新藤兼人賞』。26回目を迎える2021年度は、160作品が選考対象となり、最終選考に進んだ監督8人・9作品が発表された。金賞および銀賞の受賞者は11月22日に発表、12月3日に授賞式が行われる。

同賞は、歴代受賞者のその後の活躍から「現役プロデューサーによる新人発掘の目は間違いない」と新人監督の登竜門として注目される。受賞者には、正賞として故・新藤兼人監督デザインのオリジナルトロフィー、副賞として金賞には賞金50万円ならびにUDCast賞、銀賞には賞金25万円が贈られる。

■最終選考の監督と作品 ※劇場公開順

渡部亮平 『哀愁しんでれら』

竹林 亮 『14歳の栞』

藤元明緒 『海辺の彼女たち』

児山隆 『猿楽町で会いましょう』

松本壮史 『青葉家のテーブル』

松本壮史 『サマーフィルムにのって』

石川梵 『くじらびと』

春本雄二郎 『由宇子の天秤』

小島央大 『JOINT』

■2021年度審査委員会

審査委員長：古賀俊輔（株式会社ザフール）

審査委員：荒木美也子（アスミック・エース株式会社）、宇田川 寧（株式会社ダブ）、永井拓郎（株式会社RIKIプロジェクト）、山本章（株式会社ジャンゴフィルム）

関連キーワード 映画