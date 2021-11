TWICE妹分の5人組グローバルガールズグループ「ITZY」が、きょう12日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション 2時間スペシャル』(後8:00~9:48)に初出演し、日本デビュー曲「WANNABE -Japanese ver.-」を日本のテレビで初披露する。

2019年2月に韓国でデビューしたITZYは、イェジ(21/リーダー)、リア(21)、リュジン(20)、チェリョン(20)、ユナ(17)からなる5人組。これまでに発表したシングル/ミニアルバム5作品のタイトル曲のYouTubeでのミュージックビデオ再生数は、「DALLA DALLA」(2.8億回)、「ICY」(2.3億回)、「WANNABE」(3.8億回)、「Not Shy」(1.7億回)、「In the morning」(1.7億回)とすべて1億回を突破している。

今回『Mステ』で披露するのは、“肩ダンス”で話題を集めた代表曲「WANNABE」の日本語バージョン。今月1日にYouTubeで公開された日本語バージョンのMVは10日間で640万再生を突破した。

チェリョンは「ダンスブレイクの振り付けは大好きな振り付けで、初めて練習したときからうまくできそうな感じがしていました」と振り返り、末っ子のユナは「『WANNABE -Japanese ver.-』は冒頭の肩ダンスがポイント。注目してください」と呼びかけた。

このほか、女優の伊藤沙莉もMステ初登場。いきものがかりのリーダー・水野良樹の新プロジェクト、HIROBA with 伊藤沙莉として「光る野原」を披露する。

伊藤は「本当にすてきな、大好きな曲ですので、とにかくその魅力を存分にお伝えできたらいいなと思っています。生放送で歌を披露するということ自体全くの初めてなので、今から吐く勢いで緊張しておりますが、とにかく楽しみたいです」とのコメントを寄せた。

■出演アーティスト&曲目

ITZY「WANNABE -Japanese ver.-」

AKB48「会いたかった」「根も葉もRumor」

ELAIZA「Close to you」

関ジャニ∞「稲妻ブルース」

CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM feat. mabanua」

清水美依紗「衝撃的だったデビュー曲ランキング」第1位の名曲

TOMORROW X TOGETHER「0X1=LOVESONG(I Know I Love You) feat. 幾田りら[Japanese Ver.]」

なにわ男子「初心LOVE(うぶらぶ)」

日向坂46「ってか」

HIROBA with 伊藤沙莉「光る野原」

※50音順

