ジャニーズの7人組グループ・なにわ男子が12日、シングル「初心LOVE(うぶらぶ)」でCDデビューを飾った。この日、テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション 2時間スペシャル』(後8:00~9:48)で同曲を披露する7人からコメントが到着した。

全国区での活躍を目指すなにわ男子は、東京のシンボル・東京タワーをバックに「初心LOVE」を披露することに。2018年からなにわ男子のプロデュースを手がけている大倉忠義をはじめ、先輩グループ・関ジャニ∞が見守る中でのパフォーマンスとなる。

西畑大吾は「前回は関西ジャニーズJr.としての『初心LOVE』でしたが、今回はCDデビュー直後のなにわ男子ということで1番フレッシュな『初心LOVE』になるのではないかと思います」とコメント。

高橋恭平は「前回は緊張で表情とかガチガチでした。それはそれで“ウブ”な感じでよかったんですけど、今回はまた一皮むけた『初心LOVE』をお届けしたいです」と意気込み、道枝駿佑も「前回はマイクに手汗がつくくらいガチガチでした(笑)」と振り返りつつ「デビュー当日にデビュー曲をMステさんでやらせていただけるなんてめったにないので、しっかり頑張ります!」と言葉に力を込めた。

今回のステージ演出は大倉が担当。道枝は「前回『初心LOVE』を披露したときも来てくださっていたのですが、曲中の“ねぇ今もだよ”のところはカッコよすぎず、かわいすぎず、ナチュラルな感じで、とアドバイスをくださいました」と明かす。長尾謙杜は「いつも的確なアドバイスをくださり、親身になって考えてくださったり、お忙しいのにも関わらず僕たちの現場に足を運んでくださって、いいプロデューサーでもありながら本当に頼れる優しい先輩です」と感謝。大橋和也は「しゃべっていて途中で寝られたことがありますが、お忙しくてお疲れだったんだと思います(笑)。いつも仕事はもちろん、プライベートでも親身になって話を聞いてくださいます」と全幅の信頼を寄せている。

大橋は「『初心LOVE(うぶらぶ)』の見どころはキャッチーなダンス! 老若男女問わず踊れるダンスなので、皆さんと一緒に踊りたいです」と呼びかけ、大西流星は「耳に残りやすいリズムと、テンポの変化が面白い楽曲。今回は柔らかい表情でメンバーともアイコンタクトをとりながらパフォーマンスしたいと思います」と語り、藤原丈一郎は「デビュー曲は僕たちにとっても新たなスタート! この曲を聴いて1人でも多くの人の踏み出す一歩の支えになればいいなと思います」とアピールした。

■出演アーティスト&曲目

ITZY「WANNABE -Japanese ver.-」

AKB48「会いたかった」「根も葉もRumor」

ELAIZA「Close to you」

関ジャニ∞「稲妻ブルース」

CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM feat. mabanua」

清水美依紗「衝撃的だったデビュー曲ランキング」第1位の名曲

TOMORROW X TOGETHER「0X1=LOVESONG(I Know I Love You) feat. 幾田りら[Japanese Ver.]」

なにわ男子「初心LOVE(うぶらぶ)」

日向坂46「ってか」

HIROBA with 伊藤沙莉「光る野原」

※50音順

