オリックスは吉田正尚が2戦連続「3番・指名打者」で起用【パCS】
2021年11月11日 17時28分
◇11日 パ・リーグCSファイナルステージ第2戦 オリックス―ロッテ(京セラドーム大阪)
予定されているスターティングメンバーが11日、試合前に発表された。オリックスは右尺骨骨折から戦列に復帰した吉田正尚外野手(28)を2戦連続で「3番・指名打者」で起用した。ロッテはファーストステージ第2戦から3試合連続で同じオーダー。先発はオリックスが田嶋大樹投手(25)でロッテは美馬学投手(35)。ファイナルステージは6試合制。リーグ優勝したオリックスがアドバンテージの1勝を含めて2勝0敗としている。
◇ ◇ ◇
◆スターティングメンバー
【オリックス】
1番・中・福田
2番・三・宗
3番・指・吉田正
4番・右・杉本
5番・左・ラベロ
6番・一・T-岡田
7番・二・安達
8番・遊・紅林
9番・捕・伏見
先発投手・田嶋
【オリックス】
1番・中・福田
2番・三・宗
3番・指・吉田正
4番・右・杉本
5番・左・ラベロ
6番・一・T-岡田
7番・二・安達
8番・遊・紅林
9番・捕・伏見
先発投手・田嶋
【ロッテ】
1番・左・荻野
2番・指・マーティン
3番・二・中村奨
4番・一・レアード
5番・遊・エチェバリア
6番・右・山口
7番・中・岡
8番・三・藤岡
9番・捕・加藤
先発投手・美馬
1番・左・荻野
2番・指・マーティン
3番・二・中村奨
4番・一・レアード
5番・遊・エチェバリア
6番・右・山口
7番・中・岡
8番・三・藤岡
9番・捕・加藤
先発投手・美馬
おすすめ情報