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１０万円給付、年収９６０万円制限 マイナカード最大２万円、自公合意
自民、公明両党は十日、新型コロナウイルス経済対策として一致していた十八歳以下の子どもへの十万円相当給...
11月11日
【三重】感染４日連続ゼロ ３７８日ぶり
県内で十日、新たな新型コロナウイルス感染者の発表はなく、一日あたりの新規感染者数は四日連続でゼロとな...
【三重】後遺症や接種歴など、感染者向け県が調査 １１日からウェブで
県は十日、新型コロナウイルス感染者に対し、感染により感じた不安や後遺症について尋ねるアンケートを実施...
【愛知】コロナ感染者ら、特別追試で対応 公立高入試
県教委は十日、公立高校（全日制）の二〇二二年度入試で、受験生が新型コロナウイルスに感染した場合などの...
【岐阜】東濃のクラスター、さらに１人が感染
県と岐阜市は十日、新型コロナウイルスの新規感染者六人を発表した。新しいクラスター（感染者集団）はなか...
福井の感染はゼロ、入院患者も１年１か月ぶりゼロ
福井県は１０日、新たな感染者は確認されなかったと発表した。昨年１０月５日以来、１年１カ月ぶりに医療機...
11月10日