本文へ移動

長野で新たに１人感染

2021年11月11日 15時26分 (11月11日 15時27分更新)
　長野県内では１１日、新たに１人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者数が１０人を下回るのは３４日連続。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

新型コロナ（ニュース）の新着

記事一覧