嵐 DVD&Blu-ray「This is 嵐 LIVE 2020.12.31」の発売が決定

嵐が昨年12月31日に東京ドームで開催した活動休止前ラストライブ『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』がDVD/Blu-ray化され、12月29日にリリースされることが決定した。

嵐初の生配信ライブとして、昨年大みそかに開催した活動休止前ラストライブ『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』は、壮大なステージセットの中で、これまで発表してきたシングル曲はもちろんのこと、最新アルバム『This is 嵐』収録曲もパフォーマンス。

事前にファンと一緒に準備を進めてきた参加型企画や、現実空間と仮想を融合させたXR演出、リアルタイムでのファンとのコミュニケーションなど、配信ライブならではの要素も多数盛り込まれ、“集大成”ともいえるライブとなっている。

初回限定盤には特典映像として、12月31日に向けた5人の姿を追ったメイキング映像『This is 嵐 LIVE behind the scenes -5人のいる景色-』を収録。怒とうのスケジュールの中、活動休止前ラストライブの準備を進める5人の姿に密着し、ライブを終えた後の5人の姿まで捉えている。

■ライブDVD/Blu-ray『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』

▽LIVE本編(※全形態共通)

overture

ワイルド アット ハート

サクラ咲ケ

SHOW TIME

Party Starters

言葉より大切なもの

GUTS!

風の向こうへ

いつか秒針のあう頃

つなぐ

Turning Up

Do you... ?

明日の記憶

One Love

Love Rainbow

Step and Go

エナジーソング〜絶好調超!!!!〜

カイト

君のうた

Happiness

Whenever You Call

台風ジェネレーション -Typhoon Generation-

PIKA☆☆NCHI DOUBLE

君のうた

A・RA・SHI

Monster

迷宮ラブソング

マイガール

Happiness

感謝カンゲキ雨嵐

The Music Never Ends

Love so sweet

関連キーワード 音楽