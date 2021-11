Amazon Prime Videoで配信される『今、別れの途中です』『ある日~真実のベール』『恋するイエカツ』のキービジュアル

Prime Videoでプライム会員向けに独占配信される 韓国ドラマを紹介。11月27日(土)スタートの『ある日~真実のベール』、12月10日(金)スタートの『恋するイエカツ』、2022年1月7日(金)スタートの『黄金の庭~奪われた運命~』、2022年1月28日(金)スタートの『今、別れの途中です』の4作品。恋愛ドラマから刑事司法制度をテーマに社会の問題を真っ向から描く社会派犯罪ドラマまで、さまざまなジャンルのドラマを楽しめるラインナップとなっている。

■『ある日~真実のベール』(全8話)

2021年11月27日(土)から毎週土曜日・日曜日に各1話日韓同時配信

日韓同時配信。ドラマ『星から来たあなた』(2013年)や『サイコだけど大丈夫』(20年)の俳優キム・スヒョンと、ドラマ『最高の愛~恋はドゥグンドゥグン~』(11年)や『花遊記<ファユギ>』(17年)など数多くの映画やドラマに出演するチャ・スンウォンが共演する社会派犯罪ドラマ。

キム・スヒョンは、平凡な大学生から一夜にして殺人事件の容疑者となってしまうキム・ヒョンス役、チャ・スンウォンはヒョンスに唯一手を差し伸べる弁護士シン・ジュンハン役を演じる。普通に大学生活を送っていたヒョンスは突然容疑者となり留置場に入れられてしまうが、本当に殺人を犯してしまったのか? 隠された真実と歪んだ正義、そして司法の問題点も真正面から描いた社会派犯罪ドラマとなっている。

■『恋するイエカツ』(全16話)

2021年12月10日(金)

ドラマ『この恋は初めてだから』(17年)や『空から降る一億の星』(18年)、『霊魂修繕工』(20年)など数多くの恋愛ドラマに出演し、今や“ラブコメクイーン”として人気を誇るチョン・ソミンと、ドラマ『トップスター・ユベク~同居人はオレ様男子~』(18年)や『椿の花咲く頃』(19年)などに出演し、ツンデレ演技で女心をくすぐるキム・ジソクが共演を果たすラブコメディ。

雑誌編集者のナ・ヨンウォン(演:チョン・ソミン)は、担当していた雑誌が廃刊となり住んでいた家も競売にかけられてしまい、まさに人生どん底。しかし先輩の紹介で、「月刊 家」の編集部で働くことになる。その出版社の代表がヨンウォンを家から追い出したユ・ジャソン(演: キム・ジソク)だったことが発覚。家に対する考え方が全く違う2人が、一緒に働くうちに徐々に距離が縮まり、お互いにひかれあっていく大人のラブコメディ。韓国では9月に放送が終了したばかりで、心温まるストーリーに多くの共感を呼び大きな話題となった。

■『黄金の庭~奪われた運命~』(全44話)

2022年1月7日(金)

ドラマ『一緒に暮らしませんか?』でタッグを組んだハン・ジヘ とイ・サンウが再び共演するドロドロ愛憎劇。ハン・ジヘ演じる 幼い頃に母親に捨てられ、養護施設で育ったウン・ドンジュと、オ・ジウン演じる華やかな生活を送る有名美容アドバイザーのサビーナ。絶対に出会うことがなかった2人ですが、“ウン・ドンジュ”という名前に運命のように引き寄せられ、彼女たちの愛する人やその家族をも巻き込み、予想もつかない展開へとつながっていく。“ウン・ドンジュ”の名に隠された驚きの秘密が回を追うごとに明かされいき、一瞬たりとも目が離せない展開の先に衝撃の結末が待ち受けている。

■『今、別れの途中です』(全16話)

2021年1月28日(金)

本作はドラマ『恋愛ワードを入力してくださ い Search WWW』(19年)や『九尾の狐とキケンな同居』(21年)で人気上昇中の俳優チャン・ギヨンと、ドラマ『太陽の末裔 Love Under The Sun』(16年)や『ボーイフレンド』(18年)などに出演する女優ソン・ヘギョが共演。ファッションメーカーでチーム長として働くキャリアウーマンのハ・ヨンウン(演:ソン・ヘギョ)と、ファッション専門のフォトグラファーとして引っ張りだこのユン・ジェグク(演:チャン・ギヨン)のラブストーリー。

