ローラ出演のエステティックTBC新CMに山下達郎が全編英語詞のアカペラ曲「Shining From The Inside」を提供

シンガー・ソングライター山下達郎の新曲「Shining From The Inside」(発売日未定)が、13日から放送開始となるエステティックTBCの新CM「一生つづく自信」篇に使用されることがわかった。全編英語詞かつアカペラ楽曲は、1999年に発表された「LOVE CAN GO THE DISTANCE」以来22年ぶりとなる。

山下がTBCのテレビCM曲を担当するのは、1993年から3年間にわたってオンエアされた「クリスマスなんて大嫌い」篇に「クリスマス・イブ」が使用されて以来、約26年ぶり。今回は、一人多重録音によるアカペラが印象的な完全新曲「Shining From The Inside」を提供した。

CMにはタレントでモデルのローラが出演。撮影は9月下旬、米カリフォルニア州の巨大な乾燥湖エル・ミラージュ湖で行われた。「Shining From The Inside」の柔らかな曲調と山下の歌声がCMの雰囲気にマッチし、壮大な自然を背景にしたローラのナチュラルな美しさを一層際立たせる。

全編英語詞の曲は、2008年の「ANGEL OF THE LIGHT」以来13年ぶり。作詞は山下のオファーで新進気鋭のアーティスト・nana hatoriが担当し、作編曲は山下が手がけた。

■山下達郎コメント

TBCのCMとは、もうずいぶん長いお付き合いですが、久しぶりにTVCMを担当させていただく中で、制作現場が大幅に若返っていることに、時の流れを実感しました。

今回の作品は英語詞で、アカペラ仕立てで、とのオーダーでしたので、ならば作詞も若い才能にお願いしようと思い、nana hatoriさんから素晴らしいリリックスを届けていただきました。

日々変化をとげて行く時代の中で、変わるもの、変わらないもの、双方への想いを、この曲に込めました。

人間の本当の美しさは年齢や造作を越えた所にあります。

キレイになるにはまず内側から。まさに“Shining From The Inside”です。

関連キーワード 音楽