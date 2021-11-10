◇１０日 パ・リーグＣＳファイナルステージ第１戦 オリックス―ロッテ（京セラドーム大阪）

両チームのスターティングメンバーが発表された。オリックスは右尺骨（手首付近）骨折から戦列に復帰した吉田正尚外野手（２８）を「３番・指名打者」で起用した。ロッテはファーストステージ第２戦と同じオーダー。先発投手はオリックスが今季の投手４冠に輝いた山本由伸投手（２３）でロッテは石川歩投手（３３）。ファイナルステージは６試合制でリーグ優勝したオリックスがアドバンテージの１勝を持っている。

【オリックス】

１番・中・福田

１番・三・宗

３番・指・吉田正

４番・右・杉本

５番・一・Ｔ－岡田

６番・左・ラベロ

７番・二・安達

８番・遊・紅林

９番・捕・若月

先発投手・山本

【ロッテ】

１番・左・荻野

２番・指・マーティン

３番・二・中村奨

４番・一・レアード

５番・遊・エチェバリア

６番・右・山口

７番・中・岡

８番・三・藤岡

９番・捕・加藤

先発投手・石川