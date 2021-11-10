【オリックス】間に合った吉田正「３番・指名打者」でスタメン CSファイナルステージ第１戦
2021年11月10日 17時24分
◇１０日 パ・リーグＣＳファイナルステージ第１戦 オリックス―ロッテ（京セラドーム大阪）
両チームのスターティングメンバーが発表された。オリックスは右尺骨（手首付近）骨折から戦列に復帰した吉田正尚外野手（２８）を「３番・指名打者」で起用した。ロッテはファーストステージ第２戦と同じオーダー。先発投手はオリックスが今季の投手４冠に輝いた山本由伸投手（２３）でロッテは石川歩投手（３３）。ファイナルステージは６試合制でリーグ優勝したオリックスがアドバンテージの１勝を持っている。
【オリックス】
１番・中・福田
１番・三・宗
３番・指・吉田正
４番・右・杉本
５番・一・Ｔ－岡田
６番・左・ラベロ
７番・二・安達
８番・遊・紅林
９番・捕・若月
先発投手・山本
【ロッテ】
１番・左・荻野
２番・指・マーティン
３番・二・中村奨
４番・一・レアード
５番・遊・エチェバリア
６番・右・山口
７番・中・岡
８番・三・藤岡
９番・捕・加藤
先発投手・石川
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