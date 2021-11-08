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東京で新たに１８人感染　新型コロナ、１人死亡

2021年11月8日 16時56分 (11月8日 17時18分更新)
　東京都庁（中央）と周辺の町並み

　東京都庁（中央）と周辺の町並み

　東京都は８日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１８人報告され、１人が死亡したと発表した。

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