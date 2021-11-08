東京都庁（中央）と周辺の町並み
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声優の太田淑子さん死去、８９歳 レオやアッコちゃん
太田 淑子さん（おおた・よしこ＝声優、本名阪淑子＝さか・よしこ）１０月２９日午後９時６分、心不全のた...
11月8日
「岸田首相に解決義務」 学術会議で任命拒否の教授
日本学術会議が推薦した会員候補６人を菅義偉前首相が任命拒否した問題で、６人のうち岡田正則早稲田大教授...
熊野本宮大社で「寅」の大絵馬 コロナ禍乗り越え前進願う
和歌山県田辺市の世界遺産・熊野本宮大社で８日、来年の干支「寅」の大絵馬が完成した。金色と黒色のしま模...
紅柿１１００個の「のれん」登場 山形・かみのやま温泉駅
山形県上山市のＪＲ奥羽線かみのやま温泉駅ホームに８日、初冬の風物詩「柿ののれん」がお目見えした。生産...
緊急事態宣言の新指標を策定 感染者数より医療状況を重視
政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は８日会合を開き、新型コロナの感染状況を評価するための新指標...
佐藤隆太さん、一日消防署長 東京・立川で消火訓練、放水指揮
秋の火災予防運動（９～１５日）を前に、東京消防庁は８日、俳優佐藤隆太さん（４１）を立川消防署の一日署...