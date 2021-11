TBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』(毎週月曜 後9:00)の15日放送回の出演アーティスト8組と曲目が発表された。

12日にデビューするなにわ男子は、番組初登場。一生に一度の初恋のきらめきを描いた“アオハル感”全開のデビュー曲「初心LOVE(うぶらぶ)」をフルサイズで初披露する。

乃木坂46は、現在『春夏秋冬/フォーシーズンズ 乃木坂46』の展覧会が行われている東京国立博物館からの生中継で歌唱することが決定。展覧会の名前にちなみ、春夏秋冬をイメージした曲のスペシャルメドレー「ハルジオンが咲く頃~ジコチューで行こう!~今、話したい誰かがいる~帰り道は遠回りしたくなる」を披露する。10月末に年内でグループ卒業を発表した生田絵梨花がセンターを務める卒業記念曲「最後のTight Hug」も披露する。

韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENは、ミニアルバム『Attacca』のリード曲で、愛する相手といつも一緒にいたいという情熱的な愛を歌ったロックチューン「Rock with you」をフルサイズで初披露。

同じく韓国の5人組ボーイズグループ・TOMORROW X TOGETHERは、YOASOBIのボーカルとしても活動する幾田りらが参加した「0X1=LOVESONG(I Know I Love You)feat. 幾田りら [Japanese Ver.]」をフルサイズで日本のテレビで初パフォーマンスする。

NEWSは未来を願う全ての人へ向けた渾身の応援歌「未来へ」を披露。エモーショナルな歌声と、高校生を中心とした若者たちによる壮大なコーラスが混ざり合うスケールの大きなスペシャルステージが予告されている。

DISH//は、ボーカルの北村匠海と、マカロニえんぴつのボーカル・はっとりが共作した楽曲「沈丁花」をフルサイズでテレビ初歌唱。三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEは、今市隆二が作詞を手がけた大人の魅力たっぷりのミッドバラード曲「Honey」をしっとりとパフォーマンスする。

高橋優は故郷・秋田から生中継で登場。「秋田を音楽で盛り上げ、元気になるきっかけにつながれば」との想いから、秋田13の市すべてを回ることを目標に、毎年会場を移してフェスを主催している。今回は秋田の絶景の紅葉スポットから「Piece」を届ける。

■11月15日放送 出演アーティスト・曲目

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Honey」

SEVENTEEN「Rock with you」

高橋優「Piece」

DISH//「沈丁花」

TOMORROW X TOGETHER「0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver.]」

なにわ男子「初心LOVE(うぶらぶ)」

NEWS「未来へ」

乃木坂46「最後のTight Hug」 春夏秋冬メドレー「ハルジオンが咲く頃~ジコチューで行こう!~今、話したい誰かがいる~帰り道は遠回りしたくなる」

※50音順

