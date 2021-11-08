フェルスタッペン強し!! 今季9勝目 レッドブル・ホンダが首位メルセデスに「1」点差で肉薄 角田裕毅はリタイア【F1第18戦メキシコGP】
2021年11月8日 07時40分
◇７日 Ｆ１第１８戦メキシコＧＰ（エルマノスロドリゲスサーキット）
Ｆ１第１８戦メキシコＧＰは７日、決勝が行われ、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペン（２４）＝オランダ＝が４戦ぶりに勝利を飾り、今季９勝目をマーク。ポイントリーダーの座を死守した。
３位にもチームメートで地元メキシコ出身のセルジオ・ペレスが入り、レッドブル・ホンダは２戦連続今季３度目のダブル表彰台を獲得。製造者部門でトップを守っているメルセデスとの点差を「１」に詰めた。５年連続８度目の王座がかかるメルセデスのルイス・ハミルトン（英国）は２位だった。
フェルスタッペンは「まだ先は長いが、もちろん良さげだね」とニッコリ。スタート直後に３番グリッドからメルセデスの２台を大外から抜き去り、「素晴らしい（３台が横並びする）スリーワイドだった。できるだけブレーキングを遅らせてトップに立った」と誇らしげに振り返った。
アルファタウリ・ホンダの角田裕毅（２１）が他車と接触して１周目でリタイア。チームメートのピエール・ガスリー（フランス）は４位と健闘し、製造者部門で５位につけるアルピーヌにポイントで並んだ。
◆Ｆ１第１８戦メキシコGP決勝暫定結果
１・マックス・フェルスタッペン（レッドブル・ホンダ）
２・ルイス・ハミルトン（メルセデス）
３・セルジオ・ペレス（レッドブル・ホンダ）
４・ピエール・ガスリー（アルファタウリ・ホンダ）
５・シャルル・ルクレール（フェラーリ）
６・カルロス・サインツ（フェラーリ）
７・セバスチャン・ベッテル（アストンマーティン）
８・キミ・ライコネン（アルファロメオ）
９・フェルナンド・アロンソ（アルピーヌ）
１０・ランド・ノリス（マクラーレン）
１１・アントニオ・ジョビナッツィ（アルファロメオ）
１２・ダニエル・リカルド（マクラーレン）
１３・エステバン・オコン（アルピーヌ）
１４・ランス・ストロール（アストンマーティン）
１５・バルテリ・ボッタス（メルセデス）
１６・ジョージ・ラッセル（ウィリアムズ）
１７・ニコラス・ラティフィ（ウィリアムズ）
１８・ニキータ・マゼピン（ハース）
リタイア・ミック・シューマッハー（ハース）
リタイア・角田裕毅（アルファタウリ・ホンダ）
１・マックス・フェルスタッペン（レッドブル・ホンダ）
２・ルイス・ハミルトン（メルセデス）
３・セルジオ・ペレス（レッドブル・ホンダ）
４・ピエール・ガスリー（アルファタウリ・ホンダ）
５・シャルル・ルクレール（フェラーリ）
６・カルロス・サインツ（フェラーリ）
７・セバスチャン・ベッテル（アストンマーティン）
８・キミ・ライコネン（アルファロメオ）
９・フェルナンド・アロンソ（アルピーヌ）
１０・ランド・ノリス（マクラーレン）
１１・アントニオ・ジョビナッツィ（アルファロメオ）
１２・ダニエル・リカルド（マクラーレン）
１３・エステバン・オコン（アルピーヌ）
１４・ランス・ストロール（アストンマーティン）
１５・バルテリ・ボッタス（メルセデス）
１６・ジョージ・ラッセル（ウィリアムズ）
１７・ニコラス・ラティフィ（ウィリアムズ）
１８・ニキータ・マゼピン（ハース）
リタイア・ミック・シューマッハー（ハース）
リタイア・角田裕毅（アルファタウリ・ホンダ）
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