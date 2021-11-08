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フェルスタッペン強し!!　今季9勝目　レッドブル・ホンダが首位メルセデスに「1」点差で肉薄　角田裕毅はリタイア【F1第18戦メキシコGP】

2021年11月8日 07時40分

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今季９勝目を挙げたレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペン（ＡＰ）

今季９勝目を挙げたレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペン（ＡＰ）

◇７日　Ｆ１第１８戦メキシコＧＰ（エルマノスロドリゲスサーキット）
　Ｆ１第１８戦メキシコＧＰは７日、決勝が行われ、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペン（２４）＝オランダ＝が４戦ぶりに勝利を飾り、今季９勝目をマーク。ポイントリーダーの座を死守した。
　３位にもチームメートで地元メキシコ出身のセルジオ・ペレスが入り、レッドブル・ホンダは２戦連続今季３度目のダブル表彰台を獲得。製造者部門でトップを守っているメルセデスとの点差を「１」に詰めた。５年連続８度目の王座がかかるメルセデスのルイス・ハミルトン（英国）は２位だった。
　フェルスタッペンは「まだ先は長いが、もちろん良さげだね」とニッコリ。スタート直後に３番グリッドからメルセデスの２台を大外から抜き去り、「素晴らしい（３台が横並びする）スリーワイドだった。できるだけブレーキングを遅らせてトップに立った」と誇らしげに振り返った。
　アルファタウリ・ホンダの角田裕毅（２１）が他車と接触して１周目でリタイア。チームメートのピエール・ガスリー（フランス）は４位と健闘し、製造者部門で５位につけるアルピーヌにポイントで並んだ。
◆Ｆ１第１８戦メキシコGP決勝暫定結果
１・マックス・フェルスタッペン（レッドブル・ホンダ）
２・ルイス・ハミルトン（メルセデス）
３・セルジオ・ペレス（レッドブル・ホンダ）
４・ピエール・ガスリー（アルファタウリ・ホンダ）
５・シャルル・ルクレール（フェラーリ）
６・カルロス・サインツ（フェラーリ）
７・セバスチャン・ベッテル（アストンマーティン）
８・キミ・ライコネン（アルファロメオ）
９・フェルナンド・アロンソ（アルピーヌ）
１０・ランド・ノリス（マクラーレン）
１１・アントニオ・ジョビナッツィ（アルファロメオ）
１２・ダニエル・リカルド（マクラーレン）
１３・エステバン・オコン（アルピーヌ）
１４・ランス・ストロール（アストンマーティン）
１５・バルテリ・ボッタス（メルセデス）
１６・ジョージ・ラッセル（ウィリアムズ）
１７・ニコラス・ラティフィ（ウィリアムズ）
１８・ニキータ・マゼピン（ハース）
リタイア・ミック・シューマッハー（ハース）
リタイア・角田裕毅（アルファタウリ・ホンダ）

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