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ロ４―４楽（７日）　マーティンが同点ソロ

2021年11月7日 17時23分 (11月7日 17時46分更新)
　７回ロッテ２死、マーティンが右越えに同点ソロを放つ＝ＺＯＺＯマリン

　７回ロッテ２死、マーティンが右越えに同点ソロを放つ＝ＺＯＺＯマリン

　ロッテがシーソーゲームの末に同点で九回表を終え、コールドゲームで引き分けた。３―４の七回２死からマーティンの右越えソロで追い付いた。小島は七回途中４失点。国吉、佐々木千、益田が無失点でつないだ。楽天は２―３の七回に炭谷のソロと島内の適時打で２点を奪い粘ったが、救援陣が２試合続けて踏ん張れず、七回に酒居が同点を許した。

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