【セCS】阪神は佐藤輝が8番ライトでスタメン 巨人は5番に亀井
2021年11月7日 13時34分
７日 セ・リーグＣＳファーストステージ第２戦 阪神―巨人（甲子園）
両チームの先発メンバーが発表され、巨人は左脇腹痛で出場選手登録されなかった岡本和に代わって２日連続で丸佳浩外野手（３２）を４番に起用。５番には今季限りで引退する亀井善行外野手（３９）が入った。阪神は前日ベンチスタートだった大山悠輔内野手（２６）が「５番・三塁」、梅野隆太郎捕手（３０）が「７番・捕手」、ルーキー佐藤輝明内野手（２２）が「８番・右翼」で起用された。
【巨人】
１番右翼・松原
２番三塁・若林
３番遊撃・坂本
４番中堅・丸
５番左翼・亀井
６番一塁・ウィーラー
７番二塁・吉川
８番捕手・大城
９番投手・高橋
１番右翼・松原
２番三塁・若林
３番遊撃・坂本
４番中堅・丸
５番左翼・亀井
６番一塁・ウィーラー
７番二塁・吉川
８番捕手・大城
９番投手・高橋
【阪神】
１番中堅・近本
２番遊撃・中野
３番二塁・糸原
４番一塁・マルテ
５番三塁・大山
６番左翼・ロハス
７番捕手・梅野
８番右翼・佐藤輝
９番投手・青柳
１番中堅・近本
２番遊撃・中野
３番二塁・糸原
４番一塁・マルテ
５番三塁・大山
６番左翼・ロハス
７番捕手・梅野
８番右翼・佐藤輝
９番投手・青柳
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