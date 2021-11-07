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【セCS】阪神は佐藤輝が8番ライトでスタメン 巨人は5番に亀井

2021年11月7日 13時34分

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佐藤輝

佐藤輝

７日　セ・リーグＣＳファーストステージ第２戦　阪神―巨人（甲子園）
　両チームの先発メンバーが発表され、巨人は左脇腹痛で出場選手登録されなかった岡本和に代わって２日連続で丸佳浩外野手（３２）を４番に起用。５番には今季限りで引退する亀井善行外野手（３９）が入った。阪神は前日ベンチスタートだった大山悠輔内野手（２６）が「５番・三塁」、梅野隆太郎捕手（３０）が「７番・捕手」、ルーキー佐藤輝明内野手（２２）が「８番・右翼」で起用された。
　【巨人】
１番右翼・松原
２番三塁・若林
３番遊撃・坂本
４番中堅・丸
５番左翼・亀井
６番一塁・ウィーラー
７番二塁・吉川
８番捕手・大城
９番投手・高橋
【阪神】
１番中堅・近本
２番遊撃・中野
３番二塁・糸原
４番一塁・マルテ
５番三塁・大山
６番左翼・ロハス
７番捕手・梅野
８番右翼・佐藤輝
９番投手・青柳

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