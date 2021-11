(左から)三浦大知、飯島寛騎 (C)ORICON NewS inc.

人気の番組やキャラクターに投票できるNHKの「全〇〇大投票」シリーズ。初の特撮として「仮面ライダー」シリーズが選ばれ、11月6日にNHK・BSプレミアムで『発表!全仮面ライダー大投票』が放送された。

音楽部門で1位となったのは『仮面ライダーエグゼイド』の主題歌だった三浦大知が歌う「EXCITE」。特撮ファンにとっては、イントロを聞くだけで、さまざまなせりふが自然と思い出せる楽曲が栄冠に輝いた。

■音楽部門

1位:「EXCITE」歌:三浦大知/仮面ライダーエグゼイド

2位:「Be The One」歌:PANDORA feat.Beverly/仮面ライダービルド

3位:「Anything Goes!」歌:大黒摩季/仮面ライダーオーズ/OOO

4位:「P.A.R.T.Y. ~ユニバース・フェスティバル~」歌:DA PUMP/劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer

5位:「Climax Jump」歌:AAA DEN-O form/仮面ライダー電王

6位:「W-B-X ~W-Boiled Extreme~」歌:上木彩矢 w TAKUYA/仮面ライダーW

7位:「Climax Jump DEN-LINER form」歌:モモタロス ウラタロス キンタロス リュウタロス(CV.関俊彦 遊佐浩二 てらそままさき 鈴村健一)/仮面ライダー電王

8位:「Justiφ's」歌:ISSA/仮面ライダー555

9位:「Time judged all」歌:火野映司×アンク(CV:渡部秀 三浦涼介)/仮面ライダーオーズ/OOO

10位:「ELEMENTS」歌:RIDER CHIPS Featuring Ricky/仮面ライダー剣

11位:「SURPRISE-DRIVE」歌:Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE/仮面ライダードライブ

12位:「REAL×EYEZ」歌:J×Takanori Nishikawa/仮面ライダーゼロワン

13位:「Alive A life」歌:松本梨香/仮面ライダー龍騎

14位:「仮面ライダーBLACK RX」歌:宮内タカユキ/仮面ライダーBLACK RX

15位:「Journey through the Decade」歌:Gackt/仮面ライダーディケイド

16位:「青空になる」歌:橋本仁/仮面ライダークウガ

17位:「Over“Quartzer”」歌:Shuta Sueyoshi feat. ISSA/仮面ライダージオウ

18位:「仮面ライダークウガ!」歌:田中昌之/仮面ライダークウガ

19位:「liveDevil」歌:Da-iCE feat. 木村昴/仮面ライダーリバイス

20位:「仮面ライダーのうた」歌:藤浩一/仮面ライダー

21位:「Revolution」歌:きただにひろし/仮面ライダー龍騎

22位:「少年よ」歌:布施明/仮面ライダー響鬼

23位:「乱舞 Escalation」歌:葛葉紘汰 & 駆紋戒斗(CV:佐野岳・小林豊)/仮面ライダー鎧武

24位:「ALMIGHTY~仮面の約束 feat.川上洋平」歌:川上洋平 アーティスト:東京スカパラダイスオーケストラ/仮面ライダーセイバー

25位:「戦え!仮面ライダーV3」歌:宮内洋/仮面ライダーV3

26位:「Supernova」歌:TETRA-FANG/仮面ライダーキバ

27位:「Life is SHOW TIME」歌:鬼龍院翔 from ゴールデンボンバー/仮面ライダーウィザード

28位:「Double-Action」歌:野上良太郎 & モモタロス(佐藤健 & 関俊彦)/仮面ライダー電王

29位:「仮面ライダーBLACK」歌:倉田てつを/仮面ライダーBLACK

30位:「Armour Zone」歌:小林太郎/仮面ライダーアマゾンズ Season1

30位:「ロンリー仮面ライダー」歌:子門真人/仮面ライダー

32位:「レッツゴー!!ライダーキック」歌:藤岡弘/仮面ライダー

33位:「BELIEVE YOURSELF」歌:風雅なおと/仮面ライダーアギト

34位:「Action-ZERO」歌:桜井侑斗 & デネブ(中村優一 & 大塚芳忠)/仮面ライダー電王

35位:「我ら思う、故に我ら在り」歌:氣志團/仮面ライダーゴースト

36位:「NEXT LEVEL」歌:YU-KI(TRF)/仮面ライダーカブト

37位:「Extreme Dream」歌:Labor Day/仮面ライダーW

38位:「Life is Beautiful」歌:三浦大知/劇場版 仮面ライダーエグゼイド トゥルー・エンディング

39位:「Switch On!」歌:土屋アンナ/仮面ライダーフォーゼ

40位:「Round ZERO~BLADE BRAVE」歌:相川七瀬/仮面ライダー剣

41位:「JUST LIVE MORE」歌:鎧武乃風/仮面ライダー鎧武

42位:「仮面ライダー平成ジェネレーションズFOREVER メドレー D.A. RE-BUILD MIX」/仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER

43位:「仮面ライダーAGITO」歌:石原慎一/仮面ライダーアギト

44位:「rebirth」歌:橘朔也(天野浩成)/仮面ライダー剣

45位:「Long Long Ago, 20th Century」歌:坂井紀雄/仮面ライダーBLACK

46位:「輝」/仮面ライダー響鬼

47位:「The people with no name」歌:RIDER CHIPS Featuring m.c.A・T/仮面ライダー555

48位:「W」歌:松岡充/仮面ライダーW FOREVER AtoZ/運命のガイアメモリ

49位:「Nobody's Perfect」歌:鳴海荘吉/仮面ライダーW

50位:「FULL FORCE」歌:RIDER CHIPS/仮面ライダーカブト

