国内で６日、新たに２４１人の新型コロナウイルス感染者が報告された。内訳は大阪３９人、東京２９人、兵庫２３人など。死者は神奈川、滋賀で各１人の計２人だった。

厚生労働省によると、重症者は前日から３人減り１００人だった。

愛知、熊本で各１人、過去に報告された感染者の取り下げがあった。

