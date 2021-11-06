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タンク車爆発、９１人死亡　西アフリカのシエラレオネ

2021年11月6日 19時16分 (11月6日 19時29分更新)
　シエラレオネ・フリータウン

　シエラレオネ・フリータウン

　【ナイロビ共同】西アフリカ・シエラレオネの首都フリータウンで６日までにタンクローリーが爆発し、ロイター通信は当局者の話として、９１人が死亡したと伝えた。死者は増える可能性がある。
　ロイターによると、タンクローリーはトラックと衝突。燃料が路上に漏れたため、多くの市民が燃料を回収しようと集まったところで爆発した。当局が救出活動を続けているもようだ。

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