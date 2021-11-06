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【パ・リーグCS】ロッテ・佐々木朗希vs楽天・則本昂大で開幕 スターティングメンバー発表

2021年11月6日 13時38分

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試合前の円陣を組む楽天ナイン

試合前の円陣を組む楽天ナイン

◇６日　パ・リーグＣＳファーストステージ第１戦　ロッテ―楽天（ＺＯＺＯマリン）
　パ・リーグのクライマックスシリーズ・ファーストステージ第１戦として行われるロッテ―楽天戦のスターティングメンバーが６日、試合前に発表された。先発投手はロッテが佐々木朗希投手（２０）で楽天は則本昂大投手（３０）。３試合制で対戦する。
【ロッテ】
１番左翼・荻野
２番ＤＨ・マーティン
３番二塁・中村奨
４番一塁・レアード
５番三塁・安田
６番右翼・山口
７番中堅・岡
８番遊撃・藤岡
９番捕手・加藤
先発投手・佐々木朗
【楽天】
１番遊撃・山崎剛
２番右翼・岡島
３番二塁・浅村
４番ＤＨ・島内
５番一塁・鈴木大
６番三塁・茂木
７番左翼・渡辺佳
８番中堅・辰己
９番捕手・太田
先発投手・則本
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