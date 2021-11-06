【パ・リーグCS】ロッテ・佐々木朗希vs楽天・則本昂大で開幕 スターティングメンバー発表
2021年11月6日 13時38分
◇６日 パ・リーグＣＳファーストステージ第１戦 ロッテ―楽天（ＺＯＺＯマリン）
パ・リーグのクライマックスシリーズ・ファーストステージ第１戦として行われるロッテ―楽天戦のスターティングメンバーが６日、試合前に発表された。先発投手はロッテが佐々木朗希投手（２０）で楽天は則本昂大投手（３０）。３試合制で対戦する。
【ロッテ】
１番左翼・荻野
２番ＤＨ・マーティン
３番二塁・中村奨
４番一塁・レアード
５番三塁・安田
６番右翼・山口
７番中堅・岡
８番遊撃・藤岡
９番捕手・加藤
先発投手・佐々木朗
１番左翼・荻野
２番ＤＨ・マーティン
３番二塁・中村奨
４番一塁・レアード
５番三塁・安田
６番右翼・山口
７番中堅・岡
８番遊撃・藤岡
９番捕手・加藤
先発投手・佐々木朗
【楽天】
１番遊撃・山崎剛
２番右翼・岡島
３番二塁・浅村
４番ＤＨ・島内
５番一塁・鈴木大
６番三塁・茂木
７番左翼・渡辺佳
８番中堅・辰己
９番捕手・太田
先発投手・則本
１番遊撃・山崎剛
２番右翼・岡島
３番二塁・浅村
４番ＤＨ・島内
５番一塁・鈴木大
６番三塁・茂木
７番左翼・渡辺佳
８番中堅・辰己
９番捕手・太田
先発投手・則本
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