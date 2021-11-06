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巨人・岡本が欠場で丸が4番 阪神・新人の佐藤輝はベンチスタート【セ・リーグCSスタメン】

2021年11月6日 13時31分

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巨人・丸

巨人・丸

◇６日　クライマックスシリーズ・ファーストステージ　阪神－巨人（甲子園）
　阪神―巨人のＣＳファーストステージのスタメンが発表された。巨人は主砲・岡本の負傷により、４番には丸を起用。阪神は捕手には梅野ではなく坂本、新人の佐藤輝はベンチスタートとなった。
【巨人】
１番右翼・松原
２番三塁・広岡
３番遊撃・坂本
４番中堅・丸
５番左翼・ウィーラー
６番一塁・中島
７番二塁・吉川
８番捕手・小林
９番投手・菅野
【阪神】
１番右翼・島田
２番遊撃・中野
３番中堅・近本
４番一塁・マルテ
５番三塁・糸原
６番二塁・木浪
７番左翼・ロハス
８番捕手・坂本
９番投手・高橋
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