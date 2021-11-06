巨人・岡本が欠場で丸が4番 阪神・新人の佐藤輝はベンチスタート【セ・リーグCSスタメン】
2021年11月6日 13時31分
◇６日 クライマックスシリーズ・ファーストステージ 阪神－巨人（甲子園）
阪神―巨人のＣＳファーストステージのスタメンが発表された。巨人は主砲・岡本の負傷により、４番には丸を起用。阪神は捕手には梅野ではなく坂本、新人の佐藤輝はベンチスタートとなった。
【巨人】
１番右翼・松原
２番三塁・広岡
３番遊撃・坂本
４番中堅・丸
５番左翼・ウィーラー
６番一塁・中島
７番二塁・吉川
８番捕手・小林
９番投手・菅野
１番右翼・松原
２番三塁・広岡
３番遊撃・坂本
４番中堅・丸
５番左翼・ウィーラー
６番一塁・中島
７番二塁・吉川
８番捕手・小林
９番投手・菅野
【阪神】
１番右翼・島田
２番遊撃・中野
３番中堅・近本
４番一塁・マルテ
５番三塁・糸原
６番二塁・木浪
７番左翼・ロハス
８番捕手・坂本
９番投手・高橋
１番右翼・島田
２番遊撃・中野
３番中堅・近本
４番一塁・マルテ
５番三塁・糸原
６番二塁・木浪
７番左翼・ロハス
８番捕手・坂本
９番投手・高橋
【合わせて読みたい】
【巨人】岡本和真はCSファーストステージ初戦欠場
◆上原浩治さん「マジかぁ…」岡本和真が出場選手登録されず危機感
◆ロッテも気になるけど…？ 引退発表した鳥谷敬、スペシャルゲストで登場
【巨人】岡本和真はCSファーストステージ初戦欠場
◆上原浩治さん「マジかぁ…」岡本和真が出場選手登録されず危機感
◆ロッテも気になるけど…？ 引退発表した鳥谷敬、スペシャルゲストで登場
PR情報