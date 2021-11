日向坂46の6thシングル「ってか」が、初週41.6万枚を売り上げ、11月2日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、1stシングル「キュン」【※1】から6作連続となる1位を獲得。STU48と並ぶ歴代3位タイだった「女性アーティストによる1stからのシングル連続1位獲得作品数」記録を、歴代単独3位【※2】【※3】とした。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: ってか / 日向坂46

2位: We are “FreeK” / FreeKie

3位: LIVING IN THE DREAM / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

4位: 根も葉もRumor / AKB48

5位: Get up! Shout! / 水樹奈々

6位: 流れ弾 / 櫻坂46

7位: 大空がある / ザ・クロマニヨンズ

8位: ノンフィクション!!/Starlight Prologue / Liella!

9位: 君に叱られた / 乃木坂46

10位: Cheers!!!(Flamingo Lady) / H@ng_oveR

【※1】日向坂46は、けやき坂46名義のアルバム『走り出す瞬間』(2018年6月発売)がデビュー作品のため、「キュン」は「デビューシングル」ではなく「1stシングル」となる

【※2】「女性アーティストによる1stからのシングル連続1位獲得作品数」記録:歴代1位はHKT48(13作)、2位は欅坂46(8作)

【※3】「1stシングル」はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除く

