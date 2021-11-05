『恋は世界征服のあとで』追加キャストにM・A・Oと橋本ちなみ デス美の愛猫＆妹役
2021年11月5日 12時00分 (11月5日 13時07分更新)
テレビアニメ『恋は世界征服のあとで』（2022年放送）の追加キャストが発表された。デス美の愛猫・ヘル子をM・A・O、デス美の妹・禍原ウラ美を橋本ちなみが演じる。
同作は、「月刊少年マガジン」で2019年10月より連載がスタートした同名漫画が原作で、世界平和を目指すヒーロー戦隊「ジェラート5」のリーダー・相川不動と、世界征服を目論む秘密結社「ゲッコー」の戦闘員リーダー・禍原デス美が、仲間や世間を欺きながら内緒で禁断の交際をする物語。恋愛初心者のピュアな2人にはすべてが新しいことだらけで、バレたらそこで試合終了な禁断のラブコメが人気を博している。
■キャスト情報
相川不動（レッドジェラート）：小林裕介
禍原デス美（死神王女）：長谷川育美
王子野隼人（ブルージェラート）：興津和幸
神宮寺美咲（イエロージェラート）：稗田寧々
轟 大吾（グリーンジェラート）：間島淳司
有栖川ハル（ピンクジェラート）：日高里菜
魔島忌々（魔獣王女）：花澤香菜
黒百合凶子（鋼鉄王女）：金元寿子
宝条闇奈：佐倉綾音
ビッグジェラート博士：茶風林
ボスラー大総統：杉田智和
カルバリンベア：安元洋貴
ヘル子：M・A・O
禍原ウラ美：橋本ちなみ
ナレーション：立木文彦
相川不動（レッドジェラート）：小林裕介
禍原デス美（死神王女）：長谷川育美
王子野隼人（ブルージェラート）：興津和幸
神宮寺美咲（イエロージェラート）：稗田寧々
轟 大吾（グリーンジェラート）：間島淳司
有栖川ハル（ピンクジェラート）：日高里菜
魔島忌々（魔獣王女）：花澤香菜
黒百合凶子（鋼鉄王女）：金元寿子
宝条闇奈：佐倉綾音
ビッグジェラート博士：茶風林
ボスラー大総統：杉田智和
カルバリンベア：安元洋貴
ヘル子：M・A・O
禍原ウラ美：橋本ちなみ
ナレーション：立木文彦
【動画】悪ヒロインの大胆ボディ！素顔は萌え顔の『恋せか』PV
【画像】大胆ボディのヒロイン・デス美！『恋は世界征服のあとで』の場面カット
【夏アニメまとめ】7月の注目作品！ひぐらし、転スラ、ラブライブ！…映像公開中
【写真・動画】『鬼滅の刃』2期の最新映像！宇髄天元、新たな鬼…登場
【動画】乙骨のキャラボイス解禁！ 公開された『劇場版 呪術廻戦』初のアニメ映像
【画像】大胆ボディのヒロイン・デス美！『恋は世界征服のあとで』の場面カット
【夏アニメまとめ】7月の注目作品！ひぐらし、転スラ、ラブライブ！…映像公開中
【写真・動画】『鬼滅の刃』2期の最新映像！宇髄天元、新たな鬼…登場
【動画】乙骨のキャラボイス解禁！ 公開された『劇場版 呪術廻戦』初のアニメ映像
PR情報