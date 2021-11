9日放送『ZIP!』に出演する三代目 J SOUL BROTHERS (C)日本テレビ

7人組ダンス&ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEが、9日放送の日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』(月~金 前5:50)に生出演することが決定した。ベストアルバム&ニューアルバム『BEST BROTHERS / THIS IS JSB』が10日に発売されることを記念して、昨年11月10日のグループ10周年記念日以来、1年ぶりに全員が登場。テレビ初披露の新曲「Honey」を含めたスペシャルメドレーのパフォーマンスや、番組コーナーをあるメンバーが担当する。

また、SNS企画も2日から実施中。番組公式YouTubeでは『山下健二郎×水卜麻美』のスペシャルトークを期間限定で配信している。そして、番組公式SNS(ツイッター/インスタグラム)ではメンバーが日替わりで登場。9日の生出演を盛り上げるほか、応援コメントやメンバーに聞いてみたい質問など募集している。

このほど、歌唱収録を終えたメンバーから見どころ&意気込みコメントも到着。火曜パーソナリティーでもある山下健二郎は「1年ぶりに火曜ZIP!にメンバー7人で出演させていただけるということで、やはりメンバーがいるとリラックスして生放送できるので、すごく楽しみです!メンバーそれぞれどんなコーナーを担当するのか、注目してご覧ください!!」と期待を込めながら呼びかける。

前回はお天気コーナーを担当した岩田剛典は「タジオの往復が大変でした。今年はあるのか、ないのか…もし担当することがあれば、お天気がいいことを祈ります!(笑)」とコメント。「自分たちのエネルギーで朝から見ている皆さんが元気になるようにスタジオを盛り上げたいと思います!」とやる気をみせている。

■メンバーコメント

【山下健二郎】

1年ぶりに火曜『ZIP!』にメンバー7人で出演させていただけるということで、やはりメンバーがいるとリラックスして生放送できるので、すごく楽しみです!メンバーそれぞれどんなコーナーを担当するのか、注目してご覧ください!!

【NAOTO】

まずは、ちゃんと起きること!誰一人遅刻しないこと!そして、誰一人生放送中に眠い顔をしないこと!!(笑)これを第一に、当日の生放送を頑張っていきたいと思います!!

【小林直己】

7人で生放送に朝から出演する機会はなかなかないことなので、当日を楽しみつつも、ここまで応援して下さった皆さんに感謝を伝えられるよう、『ZIP!』を盛り上げられればと思います!新曲「Honey」を7人で初パフォーマンスするので楽しみにして下さい。

【ELLY】

1年ぶりに『ZIP!』でパフォーマンスすることができて最高でした。パフォーマンスの中で、健二郎さんがあることをするので注目して欲しいです!『ZIP!』の皆さんの健二郎さん愛を感じました。そして、これまでの人生の中でも1番緊張した『ほのぼのニュース』、昨年に引き続き、今回も頑張ります!(笑)一緒に楽しい朝を迎えられたらと思います。

【岩田剛典】

昨年に引き続き、7人で『ZIP!』に出演させていただけることを光栄に思います。前回はお天気コーナーを担当させていただき、スタジオの往復が大変でした。今年はあるのか、ないのか…もし担当することがあれば、お天気がいいことを祈ります!(笑)

自分たちのエネルギーで朝から見ている皆さんが元気になるようにスタジオを盛り上げたいと思います!

【今市隆ニ】

昨年も出演させていただき、今年も出演させていただけるということで、翌日が僕たちの記念日でもありますし、10周年の締めでもありますので、7人そろって朝から画面越しに皆さんにパワーをお届けできたらと思います。

【登坂広臣】

昨年に引き続き、メンバー全員で出演させていただけるということで大変ありがたく思っています。翌日が僕たちの記念すべき日でもありますが、アルバム店着日の朝に生出演させていただくからには、普段にはないくらいの爽やかさを出して、頑張りたいと思います!

