人気グループ・嵐5人による主演映画を特集する『「ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”」公開記念!嵐☆ムービースペシャル』がWOWOWにて12月4日午前10時から放送されることが決定した。グループ初となるライブ・フィルム『ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”』の26日からの全国公開を記念して、4作品を送る。

2019年末に日本史上最大の累計237万5000人の動員を記録した嵐20周年ツアー『ARASHI Anniversary Tour 5×20』のなかで1日限りの「シューティング・ライブ」を開催。その模様を125台のカメラで余すことなく記録した、数々の名曲とパフォーマンスを体験できるライブ・フィルム。今年開催された第24回上海国際映画祭に出品され大きな話題となったこの作品が、いよいよ全国の映画館で公開を迎える(ドルビーシネマ限定で先行公開中)。

今回の特集は、名手・犬童一心監督のもと永島慎二氏の同名漫画を映画化した、1960年代の東京が舞台の青春群像劇『黄色い涙』、嵐の5人が映画初主演を務め、スクリーンデビュー作となった2002年公開の青春ムービー『ピカ☆ンチ LIFE IS HARD だけど HAPPY』、続く『ピカ☆☆ンチ LIFE IS HARD だから HAPPY』『ピカ☆★☆ンチ LIFE IS HARD たぶん HAPPY』のシリーズ3作品を放送する。井ノ原快彦が原案を担当した東京品川にあるマンモス団地の八塩団地を舞台にした作品で、第1・2作はライブ・フィルムと同じく堤幸彦が監督を務めていることにも注目だ。また、この4作品を一挙に放送するのは今回が初となる。

■『「ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”』公開記念!

☆ムービースペシャル』

12月4日 午前10:00~放送 【WOWOWシネマ】

午前10:00~ 『黄色い涙』

午後0:15~ 『ピカ☆ンチ LIFE IS HARD だけど HAPPY』

午後2:20~ 『ピカ☆☆ンチ LIFE IS HARD だから HAPPY』

午後4:10~ 『ピカ☆★☆ンチ LIFE IS HARD たぶん HAPPY』

