東京・有楽町マリオン9階にある「丸の内 ピカデリー 1,2」が今月26日にリニューアルオープンする。通常の上映方式以外に、ピカデリー1には、音楽ライブ、演劇、スポーツ等を圧倒的な臨場感で堪能できる可動式3面スクリーンを関東で初導入。ピカデリー2にはスクリーン前に40人程度まで登壇可能なイベントステージを設置し、多彩なイベントに対応できるようにした。26日のオープニングを飾るのは、人気グループ・嵐による初のライブフィルム『ARASHI Anniversary Tour 5 × 20 FILM Record of Memories”』に決定している。

新しい館内はピカデリーブランドのイメージカラーである「ピュアホワイト」と、映画祭などでおなじみのレッドカーペットをイメージした「赤」が織りなす華やかなロビーと、新たなエンターテインメントの楽しみ方を提案する上記2つのシアターで構成される。

今回のリニューアルで、別館5階に2019年にオープンした、究極のシネマ体験を実現する「ドルビーシネマ」とあわせ、 次世代のエンターテインメントを発信する映画館として生まれ変わることとなった。

■オープニングラインナップ

11月26日(金)『ARASHI Anniversary Tour 5 × 20 FILM Record of Memories”』

12月3日(金)『ARIA The BENEDIZIONE』

12月17日(金)『マトリックス レザレクションズ』

12月30日(木)『99.9 刑事専門弁護士 ー THE MOVIE』

■オープン特別上映

12月1日(水)~『ハリー・ポッターと賢者の石』劇場公開20周年記念

「ハリー・ポッター」シリーズ、「ファンタスティック・ビースト」シリーズ一挙特別上映

※いずれも通常スクリーンでの上映。

※上映スケジュールは劇場ホームページで確認してください。

■ピカデリー ドルビーシネマ ラインナップ

上映中 『ARASHI Anniversary Tour 5 × 20 FILM Record of Memories”』

12月17日(金)~『マトリックス レザレクションズ』

