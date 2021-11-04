【中日】立浪和義監督は「73」落合英二ヘッドが「77」来季首脳陣の背番号を発表
2021年11月4日 13時05分
中日は４日、来季の監督、コーチの背番号を発表した。
【１軍】
監督 立浪和義 ７３
ヘッド兼投手コーチ 落合英二 ７７
投手コーチ 大塚晶文 ７６
バッテリーコーチ 西山秀二 ７２
打撃コーチ 中村紀洋 ７４
打撃コーチ 森野将彦 ７８
内野守備走塁コーチ 荒木雅博 ７１
外野守備走塁コーチ 大西崇之 ７９
【２軍】
２軍監督 片岡篤史 ８８
投手コーチ 小笠原孝 ８６
投手コーチ 浅尾拓也 ８２
投手コーチ 山井大介 ８３
バッテリーコーチ 小田幸平 ８０
打撃コーチ 波留敏夫 ８１
内野守備走塁コーチ 渡辺博幸 ８５
外野守備走塁コーチ 中村豊 ８７
育成野手コーチ 英智 ８９
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