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女子ゴルフのＴＯＴＯジャパンクラシックの出場選手が３日、滋賀県の瀬田ＧＣで最終調整、前週にプレーオフ...
11月3日
剣道、星子啓太が初の日本一 全日本選手権、警官勢も出場
剣道の第６９回全日本選手権は３日、３大会ぶりの東京・日本武道館開催で６４人によるトーナメントで争われ...
サッカーＪ１、川崎が２連覇 鬼木監督、最多４度目Ｖ
サッカーのＪ１川崎は３日、ホームの川崎市等々力陸上競技場で浦和と１―１で引き分け、２年連続４度目のリ...
バレンタイン元ロッテ監督、落選 米スタンフォード市長選
【ニューヨーク共同】米東部コネティカット州第２の都市スタンフォードの市長選が２日投開票され、プロ野球...
鳥谷敬、引退に「心残りはない」 阪神とロッテ、１８年間で幕
今季限りで現役引退するロッテの鳥谷敬内野手が３日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで記者会見を行い、プロ野球...
大相撲人気の宇良「元気な姿を」 再出発の地・九州場所へ
大相撲で人気の業師、幕内宇良が３日、報道陣の電話取材に応じ、２年ぶりの開催となる九州場所（１４日初日...