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ラグビー帝京大５連勝、早大破る　関東大学対抗戦、明大も５戦全勝

2021年11月3日 17時55分 (11月3日 18時03分更新)
　ラグビーの関東大学リーグ対抗戦は３日、東京・駒沢陸上競技場で２試合が行われ、帝京大が早大を２９―２２で破り、開幕５連勝を飾った。早大は４勝１敗。帝京大が早大から勝利するのは２０１８年以来で３季ぶり。前半を１２―３で折り返し、後半も３トライを加えて逃げ切った。
　明大は慶大に４６―１７で快勝し、５戦全勝とした。慶大は３勝２敗。

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