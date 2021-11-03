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【J1名古屋スタメン】ガブリエル・シャビエルが神戸戦以来の先発 勝ち点3奪取へ

2021年11月3日 13時37分

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名古屋のガブリエル・シャビエル（左）

名古屋のガブリエル・シャビエル（左）

◇3日　J1第34節　名古屋―柏（豊田スタジアム）
　スターティングメンバーが発表され、名古屋グランパスはFWガブリエル・シャビエル（28）を神戸戦以来の先発に起用した。
　クラブ初のルヴァン杯制覇から中3日。先発はFW前田直輝（26）ら9人が同じ顔触れとなった。来季のアジア・チャンピオンズリーグ（ACL）出場圏が確定する3位以内進出へ向け、是が非でも勝ち点3がほしい一戦が続く。
　　◇　　◇　　◇
◆スターティングメンバー
【名古屋グランパス】
GK　ランゲラック
DF　中谷　進之介
DF　宮原　和也
DF　木本　恭生
DF　金　眠泰（キム・ミンテ）
DF　吉田　豊
MF　稲垣　祥
FW　ガブリエル・シャビエル
FW　マテウス
FW　前田　直輝
FW　シュビルツォク
【柏レイソル】
GK　金承奎（キム・スンギュ）
DF　大南　拓磨
DF　高橋　祐治
DF　古賀　太陽
DF　三丸　拡
MF　マテウス　サビオ
MF　三原　雅俊
MF　ドッジ
MF　仲間　隼斗
FW　武藤　雄樹
FW　クリスティアーノ
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