【J1名古屋スタメン】ガブリエル・シャビエルが神戸戦以来の先発 勝ち点3奪取へ
2021年11月3日 13時37分
◇3日 J1第34節 名古屋―柏（豊田スタジアム）
スターティングメンバーが発表され、名古屋グランパスはFWガブリエル・シャビエル（28）を神戸戦以来の先発に起用した。
クラブ初のルヴァン杯制覇から中3日。先発はFW前田直輝（26）ら9人が同じ顔触れとなった。来季のアジア・チャンピオンズリーグ（ACL）出場圏が確定する3位以内進出へ向け、是が非でも勝ち点3がほしい一戦が続く。
◇ ◇ ◇
◆スターティングメンバー
【名古屋グランパス】
GK ランゲラック
DF 中谷 進之介
DF 宮原 和也
DF 木本 恭生
DF 金 眠泰（キム・ミンテ）
DF 吉田 豊
MF 稲垣 祥
FW ガブリエル・シャビエル
FW マテウス
FW 前田 直輝
FW シュビルツォク
【柏レイソル】
GK 金承奎（キム・スンギュ）
DF 大南 拓磨
DF 高橋 祐治
DF 古賀 太陽
DF 三丸 拡
MF マテウス サビオ
MF 三原 雅俊
MF ドッジ
MF 仲間 隼斗
FW 武藤 雄樹
FW クリスティアーノ
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