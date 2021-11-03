◇3日 J1第34節 名古屋―柏（豊田スタジアム）

スターティングメンバーが発表され、名古屋グランパスはFWガブリエル・シャビエル（28）を神戸戦以来の先発に起用した。

クラブ初のルヴァン杯制覇から中3日。先発はFW前田直輝（26）ら9人が同じ顔触れとなった。来季のアジア・チャンピオンズリーグ（ACL）出場圏が確定する3位以内進出へ向け、是が非でも勝ち点3がほしい一戦が続く。

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◆スターティングメンバー

【名古屋グランパス】

GK ランゲラック

DF 中谷 進之介

DF 宮原 和也

DF 木本 恭生

DF 金 眠泰（キム・ミンテ）

DF 吉田 豊

MF 稲垣 祥

FW ガブリエル・シャビエル

FW マテウス

FW 前田 直輝

FW シュビルツォク

【柏レイソル】

GK 金承奎（キム・スンギュ）

DF 大南 拓磨

DF 高橋 祐治

DF 古賀 太陽

DF 三丸 拡

MF マテウス サビオ

MF 三原 雅俊

MF ドッジ

MF 仲間 隼斗

FW 武藤 雄樹

FW クリスティアーノ