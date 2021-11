歌手の近藤真彦が2日、東京・中野サンプラザで4月末にジャニーズ事務所退所後初となるコンサート『Masahiko Kondo Re START 20+21+1×1-2』を昼夜2公演開催し、計4000人を動員した。「たのきんトリオ」として一斉を風靡した40年来の親友・野村義男も駆けつけ、同窓会のようなアットホームなコンサートで全35曲を熱唱した。

昨年12月にデビュー40周年を迎えた近藤にとって中野サンプラザは“ホームグラウンド”のような場所。新たな一歩を踏み出す“リスタート”の会場として、ファンにとっても思い出がたくさんある中野サンプラザを選んだ。

代表曲「愚か者」でオープニングを飾り、デビュー当時からのバックバンドの演奏でシングル曲34曲を披露。最後の1曲は近藤からのメッセージとして、唯一のアルバム曲「うそのない言葉」を届けた。

近藤は「これからも僕の財産であるヒット曲を大事に歌っていきたいと思います。このあと全国を回るので、サンプラに来れなかった人たちに会いに行きます」とコメントした。

12月9日からは近藤と野村の2人で『MasahikoとYoshio Live Tour 2021-2022』ツアーを開催することが発表された。

■近藤真彦コメント

コロナ禍でのコンサートとなりましたが、

しっかりと感染対策をしてもらってコンサートを開催することができました。

マスクをして声を出せないファンの方たちの声援が僕には聞こえました。

すごく励まされましたし、勇気づけられました。

人の前で歌を歌うことの喜びをまたファンの皆さんに与えてもらいました。

歌の力も感じ取ることができました。

これからも僕の財産であるヒット曲を大事に歌っていきたいと思います。

このあと全国を回るので、サンプラに来れなかった人たちに会いに行きます。

■野村義男コメント

はっきり言って、おもしろかった!!

今回、複数のバンドのメンバーたちが参加してくれたけど、全員と演奏したことあるのは、

僕とマッチ君だけ。

コンサート中にMCでも言ってたけど、同窓会みたいでそこに参加できた自分が楽しかった。

マッチ君は最初は緊張してたけど僕が登場した中盤あたりからは

いつものまま!昔からあの感じ。

マッチ君は自分のペースをつかむのが早い。頭がいいからなぁ。

近藤真彦は、何も変わってなかった、全く変わってなかった。

また2人でのライブツアーが12 月からはじまります。

まだ内容は決まってませんが、楽しいツアーになる事は

今日のコンサートで確信しました!

■『MasahikoとYoshio Live Tour 2021-2022』

12月9日(木):神奈川・KT Zepp Yokohama

12月10日(金):神奈川・KT Zepp Yokohama

12月21日(火):大阪・Zepp Namba

12月22日(水):大阪・Zepp Namba

▽2022年

1月4日(火):愛知・Zepp Nagoya

1月5日(水):愛知・Zepp Nagoya

1月8日(土):福岡・Zepp Fukuoka

1月9日(日):福岡・Zepp Fukuoka

1月18日(火):北海道・Zepp Sapporo

1月19日(水):北海道・Zepp Sapporo

2月12日(土):宮城・仙台GIGS

2月13日(日):宮城・仙台GIGS

3月2日(水):東京・豊洲PIT

3月3日(木):東京・豊洲PIT

■『Masahiko Kondo Re START 20+21+1×1-2』セットリスト

01. 愚か者

02. 情熱☆熱風せれなーで

03. ふられてBANZAI

04. ロイヤル・ストレート・フラッシュ

05. 真夏の一秒

06. ミッドナイト・ステーション

07. ホレたぜ!乾杯

08. ためいきロ・カ・ビ・リー

09. 一番野郎

10. スニーカーぶる~す

11. ヨコハマ・チーク

12. ブルージーンズメモリー

13. 大将

14. 純情物語

15. Baby Rose

16. 泣いてみりゃいいじゃん

17. 夢絆

18. Made in Japan

19. アンダルシアに憧れて

20. 心 ざんばら

21. 夕焼けの歌

22. Just For You

23. 少年のこころ

24. 北街角

25. 永遠に秘密さ

26. Ho Ho Ho…

27. あぁ、グッと

28. ヨイショッ!

29. ハイティーン・ブギ

30. 挑戦者

31. 目覚めろ!野性

32. ミッドナイト・シャッフル

33. ギンギラギンにさりげなく

【アンコール】

EN1. ケジメなさい

EN2. うそのない言葉

