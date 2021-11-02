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岡山県井原市は２日、美星町地区がＮＰＯ団体「国際ダークスカイ協会」（ＩＤＡ、本部・米国）の「星空保護...
11月2日
インドネシアが初の使用許可出す 米ノババックス製ワクチン
【ジャカルタ共同】米バイオテクノロジー企業ノババックスは１日、インドネシア医薬品食品監督庁が同社製の...
劇団わらび座が民事再生申請 秋田、コロナで経営悪化
秋田を拠点に劇団事業を展開する「わらび座」（仙北市）は２日、民事再生法の適用を秋田地裁に申請し、再生...
五輪選手村、木材の返却開始 「大会を語り継ぐきっかけに」
東京五輪・パラリンピック選手村の交流スペース「ビレッジプラザ」建設のため全国から借り受けた木材の返却...
奈良の橿考研博物館リニューアル ３日再開、藤ノ木古墳の馬具展示
発掘出土品など数多くの考古学資料を展示する奈良県立橿原考古学研究所付属博物館（奈良県橿原市）がリニュ...
ＮＨＫが関東で視聴調査実験 ネット接続のテレビ対象
ＮＨＫは２日、関東地方の１都６県で２２日～１２月２０日にかけ、インターネットに接続している全てのテレ...