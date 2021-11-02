国内で２日、新たに２２１人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では大阪３６人、東京１８人、千葉１７人、北海道と岡山で各１４人など。死者は沖縄４人、埼玉、千葉、東京で各１人の計７人だった。

厚生労働省によると、重症者は前日から２人減って１２０人となった。

千葉、神奈川、兵庫でそれぞれ１人、過去に発表した感染者の取り下げがあった。

