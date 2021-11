デビュー20周年を迎えたEXILEが来年1月1日にリリースする12枚目のオリジナルアルバム『PHOENIX』の詳細が公開された。

前作から3年半ぶりとなる今作は、14人体制以降の作品に収録された「RED PHOENIX」や「PARADOX」、さらにゲーム『戦国無双5』テーマソング「One Nation」や「HAVANA LOVE」をはじめ、近年最多となるアルバム初収録の新曲が詰まっている。

初回生産限定盤には、『EXILE TRIBE LIVE TOUR 2021 “RISING SUN TO THE WORLD”』のライブ映像「RED PHOENIX」「Heads or Tails」「24WORLD」「PARTY ALL NIGHT」「ALL NIGHT LONG」「Love of History」「One Nation」の7曲を先行収録。メンバー14人の活動に密着した最新ドキュメント映像も収められる。

