女優で歌手のすみれ(31)が2日、自身のインスタグラムを更新。セーラー服姿のハロウィン仮装ショットを公開した。

「Little late but hope you guys had a fun, safe Halloween」というコメントとともに、ハロウィンを楽しむ写真をアップ。貴重なツインテール姿で、ひざ上丈のセーラー服をキュートに着こなしている。4枚目ではピノキオのコスプレ姿の藤井サチや、『トイ・ストーリー』バズに変身した野崎萌香らとの集合写真も披露した。

ファンからは「セーラ服が似合う もはや若い」「レアですね」「すみれちゃん、めっちゃ似合ってる 未だJKで通用するっ!」「可愛いJKですね お似合いです」「一瞬誰かと思った 違和感全然ないです!」などの声が寄せられている。

