テレビアニメ「Vivy -Fluorite Eye's Song-」のライブイベント「Vivy -Fluorite Eye's Song- Live Event ～Sing for Your Smile～」が、11月14日に埼玉・和光市民文化センター サンアゼリア 大ホールにて開催される。チケットの一般販売とライブ配信が6日よりスタート。価格は7980円。

■出演者

【アーティスト】

八木海莉（ヴィヴィ/ディーヴァ）

コツキミヤ（汎用型歌姫AI）

六花（エステラ）

乃藍（エリザベス）

小玉ひかり（グレイス）

acane_madder（オフィーリア）

【ミュージシャン】

Guitar：堀崎翔／奈良悠樹

Drums：佐野康夫

Bass：田辺トシノ

Keyboard：岸田勇気

Strings：室屋光一郎ストリングス

Meister：神前 暁（MONACA）

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