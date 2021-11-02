アニメ『Vivy』ライブイベント14日開催 ビジュアル解禁
2021年11月2日 10時19分 (11月2日 11時06分更新)
テレビアニメ「Vivy -Fluorite Eye's Song-」のライブイベント「Vivy -Fluorite Eye's Song- Live Event ～Sing for Your Smile～」が、11月14日に埼玉・和光市民文化センター サンアゼリア 大ホールにて開催される。チケットの一般販売とライブ配信が6日よりスタート。価格は7980円。
■出演者
【アーティスト】
八木海莉（ヴィヴィ/ディーヴァ）
コツキミヤ（汎用型歌姫AI）
六花（エステラ）
乃藍（エリザベス）
小玉ひかり（グレイス）
acane_madder（オフィーリア）
【アーティスト】
八木海莉（ヴィヴィ/ディーヴァ）
コツキミヤ（汎用型歌姫AI）
六花（エステラ）
乃藍（エリザベス）
小玉ひかり（グレイス）
acane_madder（オフィーリア）
【ミュージシャン】
Guitar：堀崎翔／奈良悠樹
Drums：佐野康夫
Bass：田辺トシノ
Keyboard：岸田勇気
Strings：室屋光一郎ストリングス
Meister：神前 暁（MONACA）
Guitar：堀崎翔／奈良悠樹
Drums：佐野康夫
Bass：田辺トシノ
Keyboard：岸田勇気
Strings：室屋光一郎ストリングス
Meister：神前 暁（MONACA）
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