V6の最新アルバム『Very6 BEST』(ベリーシックスベスト)が、初週18.3万枚売り上げ、11月2日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

V6の同ランキングでの1位獲得は、4作連続・通算14作目。また、1stアルバム『SINCE1995~FOREVER』(1996年8月5日発売)から今作まで20作全て「週間アルバムランキング」でTOP3入りを果たしている。

本作は、400曲以上の中から、メンバーが厳選した楽曲を詰め込んだベストアルバム。タイトルには、これまでのベストアルバムでも使用されていた「Very」が入っている。デビューシングル「MUSIC FOR THE PEOPLE」から最新シングル「僕らは まだ / MAGIC CARPET RIDE」(両A面)【※1】まで数多くのシングル曲が収録されており、「オリコン週間シングルランキング」で1位【※2】を獲得した人気楽曲「MADE IN JAPAN」「愛なんだ」「本気がいっぱい」など、V6のこれまでの軌跡と彼らの魅力が感じられるアルバムとなっている。その他、未音源化楽曲の「Full Circle」「クリア」も収められている。

なお、V6は今年、CDデビュー日となる11月1日での解散が決定しており、当日は開催中のツアー『LIVE TOUR V6 groove』の千秋楽が生配信された。

【※1】「僕らは まだ / MAGIC CARPET RIDE」は2021/6/14付「オリコン週間シングルランキング」1位

【※2】「MADE IN JAPAN」(「大丈夫」との両A面シングル)は1996/2/26付で1位、「愛なんだ」(「LOOKIN’ FOR MY DREAM」』との両A面シングル)は1997/2/3付で1位、「本気がいっぱい」(「KISS YOU,KISS ME」との両A面シングル)は1997/4/14付で1位

■【V6に関する主な記録】(2021/11/8付現在)

・シングル総売上枚数:1,040.0万枚

・アルバム総売上枚数:411.5万枚

・シングル+アルバム総売上枚数:1,451.5万枚

・「デビューからのシングルTOP10入り連続年数」【※】記録が歴代1位(27年)

【※】各年度のオリコン年間ランキング集計期間に準拠

・「シングル連続TOP10入り獲得作品数」記録が歴代5位(53作)

・「オリコン週間シングルランキング」1位獲得作品…33作品

<クレジット:オリコン調べ(11/8付:集計期間:10月25日〜10月31日)>

