BE:FIRST、今夜デビュー曲「Gifted.」MVフルをプレミア公開 インスタ／YouTubeライブも実施
2021年11月1日 12時53分 (11月1日 13時05分更新)
SKY-HI主催のボーイズグループオーディション『THE FIRST』から誕生した7人組ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」（ビーファースト）が、きょう1日午後8時からYouTubeチャンネルでデビュー曲「Gifted.」のミュージックビデオ（MV）をフル尺でプレミア公開することが決定した。
BE:FIRSTは1日、シングル発売に先駆け、「Gifted.」の先行配信をスタート。午後7時30分からはインスタライブ、午後7時45分からYouTubeライブを行い、午後8時に「Gifted.」をプレミア公開する。
また、AWAでは午後6時からBE:FIRST特集イベント「BE:FIRST特集LOUNGE」を開催。MANATO、JUNON、LEOがチャット参加する。
【試聴】BE:FIRSTの主な配信楽曲
【写真】自然光を浴び、まばゆい笑顔…BE:FIRSTインタビュー撮り下ろし（計63枚）
【写真10点】「BE：FIRST」デビューメンバー決定 会見で笑顔を見せる7人
【ライブ写真5点】『イノフェス』BE:FIRSTは単独で3曲パフォーマンス
【ライブ写真3点】『MTV LIVE MATCH』で4曲を熱演したBE:FIRST
【写真】自然光を浴び、まばゆい笑顔…BE:FIRSTインタビュー撮り下ろし（計63枚）
【写真10点】「BE：FIRST」デビューメンバー決定 会見で笑顔を見せる7人
【ライブ写真5点】『イノフェス』BE:FIRSTは単独で3曲パフォーマンス
【ライブ写真3点】『MTV LIVE MATCH』で4曲を熱演したBE:FIRST
PR情報