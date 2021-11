61歳誕生日の12月10日にキャリア初のアルバム『役者唄 60 ALIVE』をリリースする佐藤浩市

俳優・佐藤浩市(60)が、デビュー40周年で初めて歌手としてのアルバム『役者唄 60 ALIVE』を、61歳誕生日の12月10日にリリースすることが決定した。

先輩俳優・原田芳雄さんの唄に触れ、原田さんの勧めで歌い始めた。原田さんが亡くなった翌年の2012年、赤坂ブリッツで行われた『原田芳雄メモリアルライブ』で初めてステージに立って以来、定期的に役者仲間とともにライブハウスで歌声を披露してきたが、ついに作品として発表されることになった。

アルバム『役者唄 60 ALIVE』は、9月にジャズクラブ「ブルーノート東京」で、2つのバンドをバックに収録された無観客ライブをパッケージ化(CD+DVD)。唄との縁をつないでくれた原田さんゆかりのナンバーを中心に、「Shut Up!!」「Life is too short」という新曲2曲が収録される。「Shut Up!!」はこのプロジェクトのために、かねてから親交のあった宇崎竜童が書き下ろし。「Life is too short」は佐藤自ら作詞を手がけた。

収録当日には、寺尾聰、宇崎竜童、木梨憲武、江口洋介、小澤征悦ら親しい役者仲間たちが駆けつけてゲスト参加。和やかな雰囲気の中、男臭さ、不器用なかっこよさ、刹那的な弱さなど、佐藤が演じるように歌った。

ジャケットは写真家・操上和美氏による撮り下ろしポートレート。パッケージ内にも操上氏撮影の写真やライブ写真をふんだんに掲載した20ページの別冊フォトブックレットが封入される。

