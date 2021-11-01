BUMP OF CHICKEN、『映画 すみっコぐらし』配信開始 4人でのスタジオライブ配信も決定
2021年11月1日 00時05分 (11月1日 01時05分更新)
BUMP OF CHICKENが1日、『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』（11月5日公開）主題歌「Small world」の配信をスタートした。あわせて、11月14日午後8時からスYouTubeチャンネルでスタジオライブ『BUMP OF CHICKEN Studio Live Silver Jubilee』を無料配信することが発表された。
「すみっこにいると、なぜか落ち着く。」そんなちょっぴりネガティブだけど個性的なキャラクター、すみっコぐらし。『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』は、たれぱんだ、リラックマなどで知られる「サンエックス」の10周年記念作品として公開され、ナレーションは、前作から引き続き、井ノ原快彦と、本上まなみが担当する。
原作者のよこみぞゆり氏がBUMP OF CHICKENのファンとあってオファーを受け、提供した主題歌「Small world」は、10月22日に東劇で行われた『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』舞台挨拶付きおひろめ試写会でフル尺を解禁。リリースを待ち望まれていた。
また、11月14日午後8時よりYouTubeのBUMP OF CHICKEN公式チャンネルでスタジオライブ『BUMP OF CHICKEN Studio Live Silver Jubilee』の配信も決定（アーカイブ配信なしの予定）。BUMP OF CHICKENが4人でライブパフォーマンスを行うのは2019年の『BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark』以来、約2年ぶりとなる。
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