BUMP OF CHICKEN

BUMP OF CHICKENが1日、『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』(11月5日公開)主題歌「Small world」の配信をスタートした。あわせて、11月14日午後8時からスYouTubeチャンネルでスタジオライブ『BUMP OF CHICKEN Studio Live Silver Jubilee』を無料配信することが発表された。

「すみっこにいると、なぜか落ち着く。」そんなちょっぴりネガティブだけど個性的なキャラクター、すみっコぐらし。『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』は、たれぱんだ、リラックマなどで知られる「サンエックス」の10周年記念作品として公開され、ナレーションは、前作から引き続き、井ノ原快彦と、本上まなみが担当する。

原作者のよこみぞゆり氏がBUMP OF CHICKENのファンとあってオファーを受け、提供した主題歌「Small world」は、10月22日に東劇で行われた『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』舞台挨拶付きおひろめ試写会でフル尺を解禁。リリースを待ち望まれていた。

また、11月14日午後8時よりYouTubeのBUMP OF CHICKEN公式チャンネルでスタジオライブ『BUMP OF CHICKEN Studio Live Silver Jubilee』の配信も決定(アーカイブ配信なしの予定)。BUMP OF CHICKENが4人でライブパフォーマンスを行うのは2019年の『BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark』以来、約2年ぶりとなる。

