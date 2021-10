TWICEの妹分で、2PM、Stray Kids、NiziUを擁するJYPエンターテインメントの5人組グローバルガールズグループ「ITZY」が、12月22日にベストアルバム『IT’z ITZY』(イッツイッチ)で日本デビューすることが決定した。YouTubeでは代表曲「WANNABE」の日本語バージョン「WANNABE -Japanese ver.-」のミュージックビデオ(MV)が解禁となった。

2019年2月にシングル「IT'z Different」(タイトル曲「DALLA DALLA」)でデビューしたITZYは、韓国出身のイェジ(21、リーダー)、リア(21)、リュジン(20)、チェリョン(20)、ユナ(17)からなる5人組。グループ名には「EVERYTHING YOU WANT IT'Z IN US ITZY? ITZY!」(君たちが望むもの、すべてあるよね? あるよ!)という自信にあふれる意味が込められている。

10代~20代前半の女性を中心に支持され、韓国、日本のみならず、アジア、全米まで人気拡大中。これまでに発表したシングル/ミニアルバム5作品のタイトル曲のYouTubeでのミュージックビデオ再生数は、「DALLA DALLA」(2.8億回)、「ICY」(2.3億回)、「WANNABE」(3.8億回)、「Not Shy」(1.7億回)、「In the morning」(1.7億回)とすべて1億回を突破。「DALLA DALLA」と「ICY」の2曲は、昨年NiziUを輩出したオーディション『Nizi Project』の課題曲としても何度となく流れた。

日本デビュー決定は9月1日に発表となり、ツイッターでは「ITZYイルデ」(イルポンデビュー=日本デビューの略)が世界トレンド入りするなど大きな反響を呼んでいたが、2ヶ月を経てついにその詳細が発表となった。

日本デビュー作にしてベストアルバムのタイトルは『IT’z ITZY』。デビュー、スタートの意味を込め、「これがITZY」ということを表した。新ビジュアルとジャケット写真も解禁となり、ITZYらしいビビッドカラーでスタイリングされている。

収録曲は前出のタイトル曲と最新曲「LOCO」を含めた6曲と、その日本語バージョン6曲の計12曲。日本語詞はITZYの「自己肯定」のメッセージがストレートに伝わるように表現されている。

この日公開された「WANNABE -Japanese ver.-」は日本オリジナルで撮影したもの。WANNABE色に染まった飛行機の機内でキレキレの“肩ダンス”を披露しており、ITZYのキュートでパワフルなエネルギー全開の映像となっている。きょう1日から「WANNABE -Japanese ver.-」の先行配信もスタート。同時にアルバム予約注文受付も開始となった。

本作は初回限定盤A(CD+フォトブック56P)、初回限定盤B(CD+DVD)、通常盤(CD)の3形態。それぞれ異なるトレーディングカードがランダムで封入される。初回限定盤Bの付属DVDには「WANNABE -Japanese ver.-」MVとSelf-cam ver.、「LOCO -Japanese ver.-」MVなどが収められる。各形態に封入される応募・登録用シリアルナンバーでは、応募抽選でオンラインミート&グリート、オンラインサイン会、ITZYグッズが当たる。

さらに、日本ファンクラブサイト「ITZY JAPAN OFFICIAL FANCLUB “MIDZY JAPAN”」がオープン。12月18日には日本初となるオンラインライブ『ITZY JAPAN DEBUT SHOWCASE “IT’z ITZY”』の開催も決定した。「MIDZY JAPAN」「MIDZY JAPAN MOBILE」の両方に入会したW会員は無料招待される。ITZYは「これから皆さんともっともっと距離が近くなると思うと楽しみです!」とのコメントを寄せた。

■ITZY JAPAN DEBUT BEST ALBUM『IT’z ITZY』収録内容

▽CD(3形態共通)

01. DALLA DALLA -Japanese ver.-

02. ICY -Japanese ver.-

03. WANNABE -Japanese ver.-

04. Not Shy -Japanese ver.-

05. In the morning -Japanese ver.-

06. LOCO -Japanese ver.-

07. DALLA DALLA

08. ICY

09. WANNABE

10. Not Shy

11. In the morning

12. LOCO

▽DVD(初回限定盤Bのみ)

・「WANNABE -Japanese ver.-」Music Video

・「WANNABE -Japanese ver.-」Self-cam ver.

・「LOCO -Japanese ver.-」Music Video

・「DALLA DALLA」Music Video

・「ICY」Music Video

・「WANNABE」Music Video

・「Not Shy」Music Video

・「In the morning」Music Video

・「LOCO」Music Video

・「IT’z ITZY」Jacket Shooting Making Movie

・「WANNABE -Japanese ver.-」Music Video Making Movie

・「LOCO -Japanese ver.-」Music Video Making Movie

