愛知１区 熊田裕通さん（自民）

愛知２区 古川元久さん（国民）

愛知３区 近藤昭一さん（立民）

愛知５区 神田憲次さん（自民）

愛知６区 丹羽秀樹さん（自民）

愛知７区 鈴木淳司さん（自民）

愛知８区 伊藤忠彦さん（自民）

愛知９区 長坂康正さん（自民）

愛知１０区 江崎鉄磨さん（自民）

愛知１１区 八木哲也さん（自民）

愛知１２区 重徳和彦さん（立民）

愛知１３区 大西健介さん（立民）

愛知１４区 今枝宗一郎さん（自民）

愛知１５区 根本幸典さん（自民）

岐阜１区 野田聖子さん（自民）

岐阜２区 棚橋泰文さん（自民）

岐阜３区 武藤容治さん（自民）

岐阜４区 金子俊平さん（自民）

岐阜５区 古屋圭司さん（自民）

三重１区 田村憲久さん（自民）

三重３区 岡田克也さん（立民）

三重４区 鈴木英敬さん（自民）

静岡１区 上川陽子さん（自民）

静岡２区 井林辰憲さん（自民）

静岡３区 小山展弘さん（立民）

静岡４区 深沢陽一さん（自民）

静岡５区 細野豪志さん（無所属）

静岡６区 勝俣孝明さん（自民）

静岡７区 城内実さん（自民）

静岡８区 源馬謙太郎さん（立民）

長野１区 若林健太さん（自民）

長野２区 下条みつさん（立民）

長野３区 井出庸生さ...