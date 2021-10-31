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岡崎慎司、前半途中から出場　スペイン２部

2021年10月31日 08時29分 (10月31日 08時40分更新)
　サッカーのスペイン２部リーグで３０日、カルタヘナの岡崎慎司はホームのポンフェラディナ戦で１点を追う前半３９分から出場し、無得点だった。試合は０―１で敗れた。（共同）

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