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シュミット・ダニエルらフル出場　ベルギー１部

2021年10月31日 08時55分 (10月31日 09時06分更新)
　クラブ・ブリュージュ戦でプレーするシントトロイデンのＧＫシュミット＝シントトロイデン（共同）

　クラブ・ブリュージュ戦でプレーするシントトロイデンのＧＫシュミット＝シントトロイデン（共同）

　サッカーのベルギー１部リーグで３０日、ＧＫシュミット・ダニエルらのシントトロイデンはホームでクラブ・ブリュージュに１―２で敗れた。シュミット、橋岡大樹、原大智はフル出場。林大地は後半２４分から出場した。（共同）

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