NGT48の荻野由佳が30日、新潟県・朱鷺メッセ コンベンションセンターで行われたグループ単独コンサートの夜公演『荻野由佳卒業コンサート ~私をアイドルにしてくれてありがとう~』に臨んだ。荻野は「数多くの魅力あるアイドルがいる中で、NGT48を見つけてくれて、そして私を応援してくださったこと、心の底から感謝をしています」とファンにメッセージを送った。

荻野は「楽しい時間にしたいと思います!」と宣言して、アイドル最後のコンサートステージに。これまでのアイドル人生が映し出されたスクリーンの前に一人で登場し、思い入れの強い楽曲「初日」でスタートを切った。歌唱後、笑顔でピースも、今までのステージで一番緊張していたことを正直に告白。それでも、「失敗しちゃったらごめんね」とおどけるなど、“おぎゆか”らしさを見せた。

この日のセットリストは、荻野が憧れたAKB48への感謝や、長い時間を一緒に過ごしてきたNGT48への思いを込めて作り上げたもの。「この曲ではこのメンバーに目立って欲しい」「このメンバーにはこの曲が合うはず」と、打ち合わせからこだわってきた楽曲&メンバー構成が続いた。中井りかとは「おしべとめしべと夜の蝶々」を、NGT48をいちから作り上げてきた盟友・西潟茉莉奈とは「思い出のほとんど」を披露。西潟から「6年半お疲れさまでした。これから先もずーと大好きだよ」との労われ、大粒の涙があふれた。

荻野のシンデレラストーリーには欠かせないAKB48選抜総選挙の思い出の映像が流れると、AKB48選抜での楽曲「#好きなんだ」をパフォーマンス。荻野をNGT48に指名した北原里英と柏木由紀から労いとお祝いのメッセージも届いた。そして、大好きな花・ひまわりをイメージした髪飾りやイエローのドレスを身にまとい、「あなたがいてくれたから」をソロ歌唱。すると、アンコールではメンバーもイエローカラーの新衣装で登場し、グループを支え続けた荻野へ感謝をこめたサプライズソング「私が一番言いたかったこと」を披露した。

ラストナンバーは、荻野がセンターを務めたNGT48の代表曲「世界はどこまで青空なのか?」。歌唱後、メンバー一人ひとりと言葉や抱擁を交わし、最後にステージに残った荻野は、あらためてファンに向けて「みなさんのことがずっと大好きです。NGT48と出会ってくれてありがとう。何があってもへこたれない。また会おうね」と語りかけ、笑顔でステージをあとにした。なお、荻野の卒業公演が11月8日にNGT48劇場で行われる。



■『荻野由佳卒業コンサート ~私をアイドルにしてくれてありがとう~』セットリスト

01.初日

02.心に太陽

03.僕の太陽

04.少女たちよ

05.回遊魚のキャパシティ

06.Teacher Teacher

07.ガラスのI LOVE YOU

08.Only today

09.渚のCHERRY

10.おしべとめしべの夜の蝶々

11.彼女になれますか?

12.抱きしめちゃいけない

13.ファーストラビット

14.思い出のほとんど

15.#好きなんだ

16.センチメンタルトレイン

17.世界の人へ

18.スクラップ&ビルド

19.GIVE ME FIVE

20.君と虹と太陽と

21.私たちのReason

22.桜の花びらたち

【アンコール】

23.あなたがいてくれたから

24.Maxとき315号

25.アリガトウ

26.私が一番言いたかったこと ※荻野卒業記念ソング

27.世界はどこまで青空なのか?

