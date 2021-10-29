【中日】落合英二さんをヘッド兼投手コーチに起用 立浪新体制1軍コーチ陣を発表
2021年10月29日 16時02分
中日は２９日、来季の１軍の監督、コーチを発表。ヘッド兼投手コーチに球団ＯＢの落合英二さん（５２）が起用された。２軍のコーチングスタッフについては後日に発表するという。
◇ ◇ ◇
監督 立浪和義
ヘッド兼投手コーチ 落合英二
投手コーチ 大塚晶文
打撃コーチ 森野将彦
打撃コーチ 中村紀洋
内野守備走塁コーチ 荒木雅博
外野守備走塁コーチ 大西崇之
バッテリーコーチ 西山秀二
ヘッド兼投手コーチ 落合英二
投手コーチ 大塚晶文
打撃コーチ 森野将彦
打撃コーチ 中村紀洋
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