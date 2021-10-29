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【中日】落合英二さんをヘッド兼投手コーチに起用 立浪新体制1軍コーチ陣を発表

2021年10月29日 16時02分

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立浪和義新監督

立浪和義新監督

中日は２９日、来季の１軍の監督、コーチを発表。ヘッド兼投手コーチに球団ＯＢの落合英二さん（５２）が起用された。２軍のコーチングスタッフについては後日に発表するという。
【動画配信】立浪和義ドラゴンズ新監督就任会見
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監督　立浪和義
ヘッド兼投手コーチ　落合英二
投手コーチ　大塚晶文
打撃コーチ　森野将彦
打撃コーチ　中村紀洋
内野守備走塁コーチ　荒木雅博
外野守備走塁コーチ　大西崇之
バッテリーコーチ　西山秀二
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