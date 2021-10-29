立浪和義新監督

中日は２９日、来季の１軍の監督、コーチを発表。ヘッド兼投手コーチに球団ＯＢの落合英二さん（５２）が起用された。２軍のコーチングスタッフについては後日に発表するという。

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監督 立浪和義

ヘッド兼投手コーチ 落合英二

投手コーチ 大塚晶文

打撃コーチ 森野将彦

打撃コーチ 中村紀洋

内野守備走塁コーチ 荒木雅博

外野守備走塁コーチ 大西崇之

バッテリーコーチ 西山秀二